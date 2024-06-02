У столичному метро з понеділка збільшаться інтервали руху поїздів

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У понеділок, 3 червня, будуть змінені графіки руху поїздів столичної підземки: у пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини, а міжпікові - 6:00–6:30 хвилин.

Про це повідомляє КМДА із посиланням на дані КП "Київський метрополітен".

При цьому інтервали вихідного дня залишаються без змін, час очікування поїзда становитиме 6-7 хвилин.

"Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.

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Комунальне підприємство зазначає, що безпека руху поїздів забезпечена. Обслуговування та ремонт рухомого складу здійснюється відповідно до встановлених регламентів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що в КП "Київський метрополітен" виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізація у зв'язку з воєнним станом.

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Економічна правда