Зарплаты быстро растут. Причем здесь бронирование?

На початку жовтня 2024 року середня зарплата в Україні становила 21,5 тис. грн. Відповідно до даних сайту work.ua, це на 19% більше, ніж рік тому. Схожі показники наводить і Державна служба статистики: у другому кварталі 2024 року зростання становило 22,1%, а середня зарплата перевищила 20 тис. грн.

Основна причина цього – брак кадрів, що підсилює конкуренцію роботодавців за працівників. Підприємствам вдалося заповнити лише 71% штатних посад, ідеться в останньому макроекономічному та монетарному огляді Нацбанку. Що стоїть за загальними словами про дефіцит кадрів і чи зросли всі зарплати однаково?

Для відповіді на це запитання ЕП проаналізувала зміни в доходах працівників майже 600 професій. Крім того, ЕП класифікувала професії за критеріями "робітничі" та "білі комірці", а також за статевою належністю та вимогами до спеціальної освіти.

Якщо не брати до уваги регіональний фактор, який з початку великої війни найбільше впливає на зарплатні перспективи і залежить від близькості до лінії фронту (наприклад, у Львові, Ужгороді та Києві річне зростання становило 22%, а в Харкові та Херсоні – 12-15%), то можна зробити кілька інших важливих висновків.

Відповідно до статистичної моделі ЕП, базове зростання зарплат в гендерно нейтральних та робітничих професіях у середньому в Україні становило близько 14%. Такі чинники, як мобільність працівника або гендерний поділ, хоч і додали кілька відсотків, урешті не виявилися статистично значущими.

Це означає, що зміни в зарплатах для професій, які переважно обіймають чоловіки, не відрізняються від змін для професій, які обіймають жінки або які вважаються гендерно нейтральними.

Статистично значущою виявилася змінна, яка показує, чи передбачає професія спеціальну або вищу освіту: такі зарплати зросли на кілька відсоткових пунктів вище базового рівня. Якщо ж вакансія належить до "робітничої спеціальності", то це в середньому додає ще 8% до зарплати порівняно з "білими комірцями".

Ці результати підкреслюють те, про що говорять роботодавці останній рік: їм потрібні висококваліфіковані робочі кадри. Раніше ЕП аналізувала, що саме електрики або слюсарі знаходяться серед найбільш затребуваних вакансій. Попит на них іноді вдесятеро перевищує пропозицію. Тепер це відображається у зміні їхніх зарплатах.

Натомість для деяких провідних позицій серед "білих комірців", насамперед в галузі IT, ситуація протилежна. Програмісти C++, Android- та Python-розробники втратили від 25% до 30% своїх доходів за рік. "Це пов’язано з кризою IT-професій. Якщо в цілому на ринку праці є дефіцит кадрів та надлишок вакансій, то в IT спостерігається надлишок кандидатів та нестача вакансій", – пояснюють у work.ua.

Варто також врахувати, що work.ua є платформою для менш досвідчених IT-фахівців, і в цьому сегменті спад зарплат відчувається сильніше. За даними спеціалізованих ресурсів, на кшталт DOU, в той час, як доларові зарплати для фахівців середнього та високого рівня тримаються без змін, у "джунів" вони впали.

Ще одним чинником, що впливає на зростання винагороди у бюджетному секторі, може бути система бронювання. Зарплата по підприємству – один із ключових індикаторів для досягнення трьох із семи критеріїв, необхідних для бронювання співробітників (детальніше про критерії – у публікації ЕП).

Зазвичай це статус критичного від місцевої влади, відсутність боргів та середня зарплата, яка має бути не менше середньої в області. Останній раз офіційно цей показник розраховувався Держстатом ще в четвертому кварталі 2021 року.

Наприклад, для Чернігівської області ця цифра досі становить 13 тис грн, що мотивує роботодавців пропонувати не менше цього рівня. В результаті лише за останній рік кількість заброньованих по країні зросла майже на 1 мільйон до 1,5 мільйона осіб.

То ж попри проблеми бізнесу, підвищення податків і загалом негативні очікування, поки що виграють наймані працівники. НБУ очікує, що вже у 2025 році їх реальна зарплата перевищить довоєнний рівень.

Методологія. Дані доступні на сайті work.ua. Для класифікації всіх вакансій (майже 600 видів) на робітничі і "білі комірці", а також для визначення, чи є професія більш характерною для жінок, чоловіків чи обох, і чи потребує вона спеціальної або вищої освіти використаний Chat-GPT. Поділ є умовним і може включати гендерні стереотипи. Запит, дослівно, звучав так (можна відтворити в моделі "gpt-4o-mini"): "Прочитай назву професії та визнач: чи є вона робітничою чи "білим комірцем"; чи є вона більш характерною для жінок, чоловіків чи обох; чи передбачає професія пересування; чи є професія висококваліфікованою".

Самостійно дослідити ці чинники і як загалом змінилися за рік зарплати, можна в інтерактивній графіці.