Реальні зарплати перевищать довоєнний рівень у 2025 році — НБУ

Національний банк України прогнозує, що в країні реальні зарплати перевищать свій довоєнний рівень протягом 2025 року та зростатимуть надалі.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

"Посилення конкуренції за доступну робочу силу, у тому числі із закордонними роботодавцями, та збереження м’якої фіскальної політики залишатимуться стійкими чинниками зростання зарплат у приватному секторі та відповідно споживчого попиту", - йдеться у звіті.

В НБУ нагадали, що в І кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,7% р/р.

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Високі темпи зростання зарплат збереглися й у ІІ кварталі, попри погіршення настроїв та очікувань бізнесу як щодо зміни кількості працівників, так і витрат на оплату праці.

"Поліпшення зайнятості, підвищення заробітних плат та зростання інших соціальних виплат сприяли подальшому збільшенню реальних доходів населення, а, відповідно, й стійкому зростанню споживання", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо:

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Національний банк України очікує підвищення тарифів на комунальні послуги для населення з 2025 року.

Економічна правда