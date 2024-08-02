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Реальні зарплати перевищать довоєнний рівень у 2025 році — НБУ

П'ятниця, 2 серпня 2024, 13:25 - Віктор Волокіта , Ярослав Вінокуров

Національний банк України прогнозує, що в країні реальні зарплати перевищать свій довоєнний рівень протягом 2025 року та зростатимуть надалі.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

"Посилення конкуренції за доступну робочу силу, у тому числі із закордонними роботодавцями, та збереження м’якої фіскальної політики залишатимуться стійкими чинниками зростання зарплат у приватному секторі та відповідно споживчого попиту", - йдеться у звіті. 

В НБУ нагадали, що в І кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,7% р/р. 

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Високі темпи зростання зарплат збереглися й у ІІ кварталі, попри погіршення настроїв та очікувань бізнесу як щодо зміни кількості працівників, так і витрат на оплату праці. 

"Поліпшення зайнятості, підвищення заробітних плат та зростання інших соціальних виплат сприяли подальшому збільшенню реальних доходів населення, а, відповідно, й стійкому зростанню споживання", - зазначили в НБУ.

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Економічна правда

НБУ Нацбанк зарплата
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