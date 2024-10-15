Доставка із ресторанів зросла на 25% на тлі перевірок ТЦК – експерт

Доставка із ресторанів у вихідні зросла на 25% на тлі збільшення попиту через перевірки ТЦК та погіршення погоди.

Про це повідомила директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Минулої п'ятниці ввечері та у вихідні доставка справді зросла на 20-25%, кур'єри не справлялися. Відвідуваність знизилася на той самий відсоток, замість відвідувань почали замовляти доставку. Але тут є й інший фактор: погіршення погоди. Зазвичай це також сприяє зростанню доставки ", - прокоментувала Насонова вплив перевірок ТЦК на споживчі настрої відвідувачів ресторанів.

За її словами, велику стійкість продемонстрували заклади із високим цінником.

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"Лише на преміальний сегмент не вплинуло, відвідуваність не знизилася цими днями", - повідомила Насонова.

Нагадаємо:

Увечері 11 жовтня представники ТЦК спільно з поліцією провели рейди у клубах та ресторанах Києва, Дніпра, Харкова, Хмельницького та інших міст – відповідні фото та відео публікують користувачі соцмереж.

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