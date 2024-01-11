ВВП України зріс більш ніж на 5% у 2023 році - НБУ

За підсумками 2023 року ВВП України з високою ймовірністю перетнув рівень 5%, тобто буде вищим за жовтневий прогноз Національного банку в 4,9%.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, для 2023 році прогнози щоквартально покращували і по ВВП, і по інфляції.

"Це досить нестандартна ситуація: зазвичай, коли в економіці покращуються перспективи та зростає економічна активність, це зумовлює більший тиск на ціни та підвищення інфляції. Водночас у нас реалізувалися дуже суттєві шоки з боку пропозиції, позитивні шоки", - зазначив Ніколайчук.

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Насамперед, йдеться про врожай зернових, овочів, фруктів, що мав позитивний ефект як на показники ВВП, так і на інфляцію.

"Для прикладу, на початку року ми прогнозували врожай зернових 45,6 мільйонів тон, а по факту виходимо майже на 60. Значну роль зіграла і адаптивність українського агробізнесу, і налагодження логістики, і дуже сприятливі погодні умови", - пояснив заступник очільника регулятора.

Також у НБУ відзначили і такий фактор з боку пропозиції, як доступ до електроенергії, який позитивно позначився і на економічній активності, і на інфляційних процесах. А також міжнародну підтримку, яка прогнозувалась на рівні 38,6 млрд дол, але по факту за підсумками року становила майже 43 млрд дол, і це дозволило профінансувати більший дефіцит бюджету.

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Також набагато більшими виявились запозичення на внутрішньому ринку, ніж Нацбанк закладав в прогноз.

"Власне, ці фактори, разом з високою адаптивністю українського бізнесу, призвели до набагато кращого результату. І враховуючи те, що третій квартал був трошечки кращим, ніж ми це в жовтні закладали, і у четвертому кварталі ми бачимо кращі результати, зокрема, в сфері логістики нашої експортної продукції, з високою імовірністю у нас результат по 2023 року буде кращим за 4,9%, які ми прогнозували в жовтні", - додав Ніколайчук.

На уточнення журналіста, чи перетне ВВП за підсумками 2023 року 5%, чиновник відповів, що "з високою імовірністю, так".

Нагадуємо:

За даними ООН, у 2023 році українська економіка продемонструвала незначне відновлення - ріст ВВП становив 4,6% після попереднього падіння на 29,1%.