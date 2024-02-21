В эту игру можно играть вдвоем. Как Польша зарабатывает на экспорте агропродукции в Украину

Польські акції протести на українському кордоні вийшли на новий рівень: вперше за майже рік їх проведення на певний час було заблоковане навіть залізничне сполучення. В чергах до пунктів пропуску україно-польського кордону застрягли тисячі вантажівок та сотні простих пасажирів.

Організатори акцій протесту кажуть, що хочуть заблокувати кордон до квітня, та погрожують не пускати й автобуси з людьми.

Українські перевізники відповіли дзеркально та організували власну акцію протесту на трьох основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

"Учасники зупиняють польські вантажівки, які прибули з Польщі, на кілька годин, аналогічно тій затримці, з якою польські протестувальники пропускають українські вантажівки", – заявив один з організаторів з української сторони. Ця акція протесту триватиме, доки поляки не припинять блокаду.

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До цього часу Україна на державному рівні не вдавалася до жодних зустрічних заходів для блокування польського імпорту. Але зараз все більше схоже на те, що кожна із сторін хоче виторгувати кращі для себе умови: зменшити імпорт, не зашкодивши своєму експорту.

Проте міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський вже проговорився, що повне закриття кордону їхніми фермерами може бути пострілом собі у ногу: призвести до зупинки польського експорту в Україну, а відтак – до втрати багатьох робочих місць.

Мовою цифр, усього у 2023 році Польща експортувала в Україну товарів на 6,6 млрд дол, тоді як Україна в Польщу – на 4,8 млрд дол, свідчать дані Державної митної служби.

Левова частка товарообігу між двома країнами припадає на аграрну та харчову продукцію: 1,7 млрд дол експорту з України та 900 млн дол імпорту в країну.

Польські фермери скаржаться на українську агропродукцію, яка нібито заполонила їхній ринок. Разом із тим, експорт основних зернових культур до Польщі припинився ще у серпні минулого року. Зараз, і це підтверджують польські посадовці, українське зерно рухається територією їхньої країни, переважно, транзитом.

Поки українські вантажівки очікують тижнями на проходження кордону для експорту чи імпорту товарів в Україну, польський бізнес продовжує заробляти на українському ринку у вигляді експорту тієї ж самої агропродукції: кормів для домашніх улюбленців, сирів, макаронів тощо.

Як свідчать дані Державної митної служби основну польських продуктів в Україні становить корм для котів та собак. Далі, з невеликою різницею – молочна продукція передусім сир. Також на полицях супермаркетів можна часто зустріти різноманітне печиво, соуси, заморожені та консервовані овочі.

До умовної десятки найпоширеніших польських продуктів можна також віднести шоколад, воду, свинину та каву.

Україна, натомість, везе до Польщі переважно олію, корми для свійських тварин, макуху, зерно та насіння. В менших обсягах – молочну продукцію, консервацію, льодяники, соки, дріжджі та морозиво.

З огляду на торгівлю у розрізі продуктів стає зрозумілим, що поляки залежні від автомобільного сполучення з Україною не менше ніж українці. Найбільші позиції польського експорту – це продукція, що швидко псується, і яку зазвичай перевозять автівками.

У перші місяці великої війни українські експортери користувалися автотранспортом як однією з альтернатив морським портам, які тривалий час блокувала Росія. Проте цей спосіб виявився для багатьох неефективним, адже така логістика достатньо дорога, а обсяги перевезень незначні у порівнянні з суднами. Наприклад, через це один з найбільших агроекспортерів Kernel відмовився від експорту своєї продукції суходолом.

Наразі з українського боку основний попит на автотранспорт для експорту формують виробники продукції з високою доданою вартістю (наприклад, кабелів для автівок) та продуктів, що швидко псуються, а також аграрії, які працюють неподалік кордону.

Безперечно, польська блокада завдає збитків Україні. Наприклад, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що за умови блокади до кінця лютого бюджет України може втратити 7,7 млрд грн.

Але блокада з українського боку може так само завдати чималої шкоди полякам. Тим паче, що за інформацією Forbes, уряд обговорює можливість обмежити імпорт з сусідньої країни.