На кордоні з Польщею у чергах стоять близько 3 тисяч вантажівок

Польські фермери-протестувальники продовжують обмежувати рух для вантажівок автодорогами, які ведуть через пункти пропуску "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська", "Медика – Шегині", "Зосин–Устилуг", "Долгобичув–Угринів" та "Корчова – Краківець".

Про це повідомив у коментарі Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, учасники блокади на території Польщі пропускають лише по кілька вантажних автомобілів на годину в обох напрямках.

"18 лютого на напрямку "Ягодин" вантажівки взагалі не пропускалися. Легкові автомобілі та автобуси оформляються у звичайному режимі. Станом на ранок на цих шести напрямках сукупно на території Польщі в бік України очікують на можливість перетину кордону близько 2900 вантажівок, найбільше – на напрямку пунктів пропуску "Ягодин" і "Краківець", – сказав речник.

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Він зауважив, що відмічається суттєве зменшення кількості вантажних транспортних засобів, які за добу перетинають кордон, особливо по напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Шегині".

Нагадаємо:

Віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой через блокаду польськими протестувальникам, зокрема, пасажирського транспорту.

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