Українські перевізники розпочали протест на кордоні з Польщею: "Щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі"

суспільне

Українські перевізники розпочали акцію протесту на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею - "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

Про це повідомив голова ГО "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик, передає Інтерфакс-Україна.

За словами одного з організаторів, акція триватиме доти, доки протестувальники з польського боку не припинять блокувати рух вантажного транспорту з українського боку.

У протесті беруть участь представники трьох громадських організацій вантажних автоперевізників - ГО "Асоціація міжнародних автомобільних перевізників", ГО "Український транспортний союз", ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України. Вони вимагають припинити блокаду кордону на польському боці та відновити нормальний рух транспорту.

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"Учасники зупиняють польські вантажівки, які прибули з Польщі, на кілька годин, аналогічно тій затримці, з якою польські протестувальники пропускають українські вантажівки", - сказав Дубик.

Водночас українські протестувальники пропускають легкові автомобілі та автомобілі з гуманітарними вантажами.

У коментарі "Суспільному" голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич розповів, що мирна акція триватиме з 20 лютого до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

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"Суть нашої акції — зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі", — зазначив Дубик.

На ПП "Краківець-Корчова" протест стартував о 12:00. Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: "Зніміть блокаду – поверніть українських водіїв додому", "Стоп блокаді на кордонах", "Втратить Україна – втрачатиме Польща", "Блокада України – зрада європейських цінностей" та іншими.

Економічна правда