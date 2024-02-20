Українські перевізники розпочали протест на кордоні з Польщею: "Щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі"
Українські перевізники розпочали акцію протесту на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею - "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".
Про це повідомив голова ГО "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик, передає Інтерфакс-Україна.
За словами одного з організаторів, акція триватиме доти, доки протестувальники з польського боку не припинять блокувати рух вантажного транспорту з українського боку.
У протесті беруть участь представники трьох громадських організацій вантажних автоперевізників - ГО "Асоціація міжнародних автомобільних перевізників", ГО "Український транспортний союз", ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України. Вони вимагають припинити блокаду кордону на польському боці та відновити нормальний рух транспорту.
"Учасники зупиняють польські вантажівки, які прибули з Польщі, на кілька годин, аналогічно тій затримці, з якою польські протестувальники пропускають українські вантажівки", - сказав Дубик.
Водночас українські протестувальники пропускають легкові автомобілі та автомобілі з гуманітарними вантажами.
У коментарі "Суспільному" голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич розповів, що мирна акція триватиме з 20 лютого до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.
"Суть нашої акції — зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі", — зазначив Дубик.
На ПП "Краківець-Корчова" протест стартував о 12:00. Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: "Зніміть блокаду – поверніть українських водіїв додому", "Стоп блокаді на кордонах", "Втратить Україна – втрачатиме Польща", "Блокада України – зрада європейських цінностей" та іншими.
Економічна правда