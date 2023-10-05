Зеленский: "Не время для перекладывания брусчатки". Кто не услышал президента?

30 липня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську президент Володимир Зеленський заявив: "Зараз точно не час для заміни бруківки. Бруківкою ми ворога не виженемо з нашої держави".

Цим словам передувала серія скандалів, щодо нераціонального, з точки зору багатьох українців, витрачання коштів під час війни. Все почалося весною із закупівлі овочерізок і барабанів на сотні тисяч гривень.

Частину подібних тендерів скасували, але не через те, що у розпорядників бюджетних коштів прокинулась совість.

Вирішальним став публічний розголос цих історій і тиск громадськості на владу. Іноді такі платежі блокувала й Державна казначейська служба, за правилами якої першочергово оплачуються рахунки, що пов'язані з забезпеченням оборони країни.

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Та це були швидше виключення, ніж системне розв'язання проблеми неефективного витрачання коштів під час війни. Наприклад, тендери з придбання овочерізок і барабанів оформлювалися як закупівлі для укриттів, і саме через це формально мали виконуватись, попри всі сумніви в їх доцільності.

Час йшов, а проблема набувала все більших масштабів. Особливо це стосується будівельної сфери, якій характерні різного роду зловживання. Саме в ній чиновники різних рівнів розвели неабияку діяльність.

За підрахунками ЕП, з початку 2023 року на державному рівні оголошено тендерів на проведення будівельних робіт на суму в 161 млрд грн. На рівні місцевих громад – ще на 70 млрд грн. Звісно, це ніщо, у порівнянні з 2021 роком, коли на будівництва витратили рекордні 800 млрд грн.

Проте в ряді громад все ще є зайві гроші, які в буквальному сенсі "впали на них", в першу чергу завдяки виплатам військовослужбовцям. Річ у тім, що 64% від податку на доходи фізичних осіб (18% від офіційних виплат) залишається в місцях реєстрації юридичної особи, тобто там де розташовуються, зокрема військові частини чи інші підрозділи ЗСУ.

Саме тому, отримавши понаднормові надходження, деякі представники місцевої влади з цього літа вирішили будувати спортивні стадіони на сотні мільйонів гривень (наприклад, в місті Ківерці, що на Волині, за 145 млн грн), а столична влада відновила будівництво нових розв'язок на мільярди гривень і почала переклади бруківку в центрі Києва.

Подібні випадки характерні не лише місцевим органам влади. В скандалах рівною мірою відзначилася і центральна влада, як у випадку із наміром підконтрольного уряду ДП "Льодовий стадіон" побудувати тенісні корти за 300 млн грн, або бажання ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" облагородити територію за 162 млн грн.

Після суспільного резонансу деякі із загаданих тендерів скасували або ж розірвали вже підписані договори з підрядниками. А мерія Києва пообіцяла не починати нові масштабні будівництва.

Та чи почули Зеленського центральна та місцева влади за ті два місяці, які пройшли з того часу? Зібрані ЕП відкриті дані системи "Прозорро" щодо всіх будівельних тендерів свідчать – лише частково.

Так, замовники від центральної влади в серпні та вересні оголосили тендери з закупівлі будівельних робіт на суму що, є вдвічі меншою ніж до вже згаданої заяви президента.

Місцеві ж органи влади, слова Зеленського інтерпретували, по іншому. У вересні сума оголошених ними тендерів на нові будівництва стала рекордною з початку 2021 року – 13 млрд грн.

Будівельні тендери, які оголосили центральна місцеві органи влади

Звісно, що в оголошених тендерах не всі роботи стосуються бруківки й стадіонів. Серед них є дійсно необхідні під час війни замовлення на ремонти лікарень, будівництво захисту електропідстанцій чи реконструкції бомбосховищ в школах.

Аби розібратися, що саме будують і як змінюються пріоритети замовників, ЕП поділила перші дві тисячі найбільших за сумою очікуваної вартості закупівель 2023 року за категоріями, згідно з описом в оголошенні тендеру (докладніше дивіться нижче методологію).

Так ми виявили близько пів сотні оголошених тендерів закупівель, які можна віднести до спортивної інфраструктури і на які планували витратити 2,5 млрд грн. І хоча саме такі закупівлі стали тригером для суспільства, насправді на них припадає мізерна частина видатків на будівництво з бюджетів різних рівнів.

Якщо до великої війни більшість грошей направлялось на "Велике будівництво", то у 2023 році найбільшою статтею витрат є енергетичний напрям. Це, зокрема, ремонт енергетичної інфраструктури, будівництво захисту від російських атак. З проаналізованих двох тисяч тендерів, на ці цілі передбачені витрати майже 33% всього будівельного бюджету. Дороги та мости на другому місці – 27%.

І як видно з графіків зменшення замовлень від центральних органів влади в серпні-вересні було пов'язано зі скороченням видатків саме на енергетичний напрям.

Річ у тому, що ще в червні Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури підписало прямі угоди на будівництво захисних укриттів від повітряних атак (бюджет на два роки, за даними ЕП, становив 76 млрд грн). А в липні - позапланові замовлення на будівництво нових водогонів, після підриву росіянами Каховської дамби.

Що ж стосується доріг, то з відкритих даних слідує, що цей напрям за останні три місяці критично не змінився. Схоже на те, що після заяви Зеленського про "бруківку", кардинальних змін не сталося.

Із однозначно позитивних змін: суттєве збільшення витрат на ремонт лікарень, хоча і тут - не без скандалів.

Що будують і ремонтують

Однак у Зеленського знайшли рішення цієї проблеми, і полягає воно, по суті у ручному керуванні коштами. У Міністерства відновлення Олександра Кубракова забирають дві третини бюджету на 2024 рік і ці кошти в форматі окремих рішень уряд виділятиме колегіально.

А в місцевої влади заберуть ПДФО. Тому не факт, що в наступному році у громад будуть зайві гроші на стадіони та бруківку.

Методологія Відкриті закупівельні дані з порталу https://bi.prozorro.org/hub/, які відносяться до "робіт", з початку 2021-го по 30 вересня 2023 року. Всі закупівлі були поділені на два типи в залежності від того, яким бюджетом розпоряджаються замовники.

Список громад (місцевих бюджетів) взятий з порталу використання публічних коштів https://spending.gov.ua.

Другий графік побудований наступним чином. Ми відібрали 2000 найбільших будівельних закупівель за сумою очікуваної вартості у 2023 році. В системі "Прозорро" немає поділу будівельних тендерів на типи чи види за функціональним призначенням, тому ми поділили їх на власні сім категорій згідно текстового опису тендеру.

Поділ здійснений автоматично за допомогою ChatGPT, тому в класифікації присутні дрібні неточності, проте вони принципово не впливають на представлення і пропорції категорій.