Чи стали під час війни краще боротися з корупцією?

Аби відповісти на вказані запитання ЕП проаналізувала відкриті дані Єдиного державного реєстру судових рішень та статистичну інформацію щодо кримінальних проваджень Офісу генерального прокурора.

Така мала кількість вироків для посадовців вищого та середнього рівнів може свідчити як про те, що із корупцією борються недостатньо (а статистика роздувається "справами по 17 тис грн"), так і про те, що корупції дійсно немає, або, як каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – "ця проблема сильно перебільшена".

Президент Володимир Зеленський вочевидь прихильник другої версії. В жовтні 2022 року він заявив, що "в Україні більше немає корупції", бо "усі корупціонери поїхали з країни".

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Проте в цифрах є ряд дивних закономірностей, які змушують сумніватися в твердженні президента. Наприклад, в Україні є близько 42 тис чиновників категорії "А" та "Б". Виходить їхні шанси опинитися на лаві підсудних становлять орієнтовно 0,09%. Тоді як для найдрібніших клерків категорії "С" ця цифра - 0,25% (щорічно приблизно 400 вироків для 160 тис працівників категорії "С").

То ж або по вищих посадовцях правоохоронці недопрацьовують, або нам треба прийняти факт, що чим вищий ранг українського чиновника, тим він чесніший.

Ще одна аномалія полягає у шансах бути визнаним винуватим, якщо вже опинився на лаві підсудних. Наприклад, за ст. 368 ККУ ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою") у майже половині випадків посадовці категорій вищої і середньої ланок уникають покарання.

Водночас чиновники найнижчої ланки у 80% таких випадків визнаються винними. Проте коли топ-посадовці потрапляють до нових антикорупційних органів (Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд), такої разючої різниці, на відміну від судів загальної юрисдикції, вже немає.

Дані і методологія. Джерело даних: проєкт "Антикорупційний барометр" (мікродані, які аналізували при підготовці публікації, доступні за посиланням), Єдиний державний реєстр судових рішень, а також Інформація щодо зареєстрованих кримінальних проваджень Офісу генпрокурора з порталу відкритих даних data.gov.ua.

Врахована статистика лише щодо судів першої інстанції, до якої належить і ВАСУ. До категорій "А" та "Б" відносилися особи, якщо в матеріалах судової справи чітко зазначено, що така особа займала або займає відповідальне чи особливо відповідальне становище.