Директор столичного "Льодового стадіону" готується до звільнення після скандалу з тендером

Директор державного підприємства "Центральна учбово-тренувальна база "Льодовий стадіон" (Київ) Павло Андрїївський готується до звільнення після скандалу з тендером.

Про це в ефірі національного телемарафону президент Національного олімпійського комітету України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Директор зараз готується на звільнення. Я такого не можу пробачити. Якщо він не розуміє, що в країні війна, а він оголошує на 300 млн грн тендер...", - сказав він.

За словами міністра, тендер на проведення капітального ремонту будівель "Льодового стадіону" і тенісних кортів було скасовано після того, як він зв'язався з Андрїївським і закликав це зробити.

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Нагадуємо:

Державне підприємство "Центральна навчально-тренувальна база з ковзанярського спорту "Льодовий стадіон" безпосередньо підпорядковується Міністерству молоді та спорту. Його директором з 2020 року вказано Павла Андріївського. З 2020 року Міністерство молоді та спорту очолює Вадим Гутцай.

У серпні в ЗМІ з'явилася інформація, що нібито в Києві під час війни планують створити Національний тенісний центр, у зв'язку з чим оголосили тендер на ремонт будівель і тенісних кортів майже на 308 млн грн.

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Пізніше директор "Льодового стадіону" Андрїївський заявив, що тендер на проведення капітального ремонту будівель і тенісних кортів було оголошено помилково, його скасовано.

Тендер на "Капітальний ремонт будівель та тенісних кортів з метою створення Національного тенісного центру та придбання обладнання на проспекті Академіка Глушкова, 9 у Голосіївському районі м. Києва на базі ДП "ЦУТБ "Льодовий стадіон" було оголошено 29 серпня. Вартість проєкту понад 307 мільйонів гривень. Роботи мають закінчитись до кінця квітня 2025 року. Термін подання тендерних пропозицій – до 8 вересня. Аукціон відбудеться 11 вересня.