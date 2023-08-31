Держава витратила понад 19 мільярдів з бюджетів громад, які перебувають у тимчасовій окупації. На що пішли гроші?

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За 7 місяців 2023 року з місцевих бюджетів громад, які Росія окупувала після початку повномасштабного вторгнення, витратили 5,1 мільярда гривень. У 2022 році загальні видатки з цих бюджетів становили 14 млрд грн.

Про це ЕП повідомили у Міністерстві фінансів України.

Там зазначають, що перелік громад, які опинилися у тимчасовій окупації після 24 лютого 2022 року, затверджується наказом Мінреінтеграції. Відповідно до нього, станом на 1 серпня 2023 року в Україні вважаються окупованими 126 громад.

На більшості окупованих з 24 лютого минулого року територій було створено військові адміністрації, які й мають право користуватися коштами відповідних місцевих бюджетів.

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У 2022 році із загального фонду місцевих бюджетів тимчасово окупованих (після 24.02.2022 року) територій витратили 14 мільярдів гривень. Найбільші статті видатків були такими:

освіта – 8,8 млрд грн;

державне управління – 2,0 млрд грн;

житлово-комунальне господарство – 0,9 млрд грн;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 0,6 млрд грн;

культура – 0,5 млрд грн;

охорона здоров’я – 0,4 млрд грн.

За 7 місяців 2023 року видатки загального фонду бюджетів тимчасово окупованих територій становили 5,1 млрд грн, з них:

освіта – 3,0 млрд грн;

державне управління – 1,0 млрд грн;

житлово-комунальне господарство – 0,1 млрд грн;

соціальний захист та соціальне забезпечення – 0,3 млрд грн;

культура – 0,2 млрд грн;

охорона здоров’я – 0,1 млрд грн.

При цьому, станом на 1 серпня 2023 року доходи місцевих бюджетів громад, які перебувають в окупації (без урахування міжбюджетних трансфертів), становили 3,7 млрд грн. Основним джерелом таких доходів став податок на доходи фізичних осіб.

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Залишок коштів на рахунках цих бюджетів станом на 1 серпня - 14,4 млрд грн.

У Мінфіні уточнюють, що на період дії воєнного стану казначейське обслуговування в Україні відбувається в особливому режимі.

Зокрема, казначейське обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, забезпечується у разі, якщо ними застосовується система дистанційного обслуговування "Клієнт Казначейства – Казначейство" з використанням засобів криптографічного захисту інформації.

"Клієнти, які у зв’язку із введенням воєнного стану переміщені в населений пункт, на території якого органи державної влади здійснюють свої повноваження, звертаються до відповідного органу Казначейства, який працює у штатному режимі, щодо розрахунково-касового обслуговування", - уточнюють у Міністерстві фінансів.

Залишки на рахунках місцевих бюджетів тих адміністративних одиниць, які були окуповані до 24 лютого 2022 року, наразі заморожені та не використовуються.

Так, за даними Мінфіну, станом на 1 серпня цього року на рахунках місцевих бюджетів

АР Крим перебуває 1,529 млрд грн,

на рахунку міста Севастополя - 513,1 млн грн,

окупованих територій Донецької області - 66,6 млн грн,

окупованих територій Луганської області - 65,8 млн грн.

Водночас з 2016 року держава дозволила використовувати залишки на рахунках бюджетів окупованих після 2014 року території Донецької та Луганської областей на підконтрольній частині території України.

Зокрема, на відновлення об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду, систем забезпечення життєдіяльності, включаючи їх утримання, та соціально-економічний розвиток Донецької та Луганської областей.

Економічна правда