Держава витратила понад 19 мільярдів з бюджетів громад, які перебувають у тимчасовій окупації. На що пішли гроші?
За 7 місяців 2023 року з місцевих бюджетів громад, які Росія окупувала після початку повномасштабного вторгнення, витратили 5,1 мільярда гривень. У 2022 році загальні видатки з цих бюджетів становили 14 млрд грн.
Про це ЕП повідомили у Міністерстві фінансів України.
Там зазначають, що перелік громад, які опинилися у тимчасовій окупації після 24 лютого 2022 року, затверджується наказом Мінреінтеграції. Відповідно до нього, станом на 1 серпня 2023 року в Україні вважаються окупованими 126 громад.
На більшості окупованих з 24 лютого минулого року територій було створено військові адміністрації, які й мають право користуватися коштами відповідних місцевих бюджетів.
У 2022 році із загального фонду місцевих бюджетів тимчасово окупованих (після 24.02.2022 року) територій витратили 14 мільярдів гривень. Найбільші статті видатків були такими:
- освіта – 8,8 млрд грн;
- державне управління – 2,0 млрд грн;
- житлово-комунальне господарство – 0,9 млрд грн;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 0,6 млрд грн;
- культура – 0,5 млрд грн;
- охорона здоров’я – 0,4 млрд грн.
За 7 місяців 2023 року видатки загального фонду бюджетів тимчасово окупованих територій становили 5,1 млрд грн, з них:
- освіта – 3,0 млрд грн;
- державне управління – 1,0 млрд грн;
- житлово-комунальне господарство – 0,1 млрд грн;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 0,3 млрд грн;
- культура – 0,2 млрд грн;
- охорона здоров’я – 0,1 млрд грн.
При цьому, станом на 1 серпня 2023 року доходи місцевих бюджетів громад, які перебувають в окупації (без урахування міжбюджетних трансфертів), становили 3,7 млрд грн. Основним джерелом таких доходів став податок на доходи фізичних осіб.
Залишок коштів на рахунках цих бюджетів станом на 1 серпня - 14,4 млрд грн.
У Мінфіні уточнюють, що на період дії воєнного стану казначейське обслуговування в Україні відбувається в особливому режимі.
Зокрема, казначейське обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, забезпечується у разі, якщо ними застосовується система дистанційного обслуговування "Клієнт Казначейства – Казначейство" з використанням засобів криптографічного захисту інформації.
"Клієнти, які у зв’язку із введенням воєнного стану переміщені в населений пункт, на території якого органи державної влади здійснюють свої повноваження, звертаються до відповідного органу Казначейства, який працює у штатному режимі, щодо розрахунково-касового обслуговування", - уточнюють у Міністерстві фінансів.
Залишки на рахунках місцевих бюджетів тих адміністративних одиниць, які були окуповані до 24 лютого 2022 року, наразі заморожені та не використовуються.
Так, за даними Мінфіну, станом на 1 серпня цього року на рахунках місцевих бюджетів
- АР Крим перебуває 1,529 млрд грн,
- на рахунку міста Севастополя - 513,1 млн грн,
- окупованих територій Донецької області - 66,6 млн грн,
- окупованих територій Луганської області - 65,8 млн грн.
Водночас з 2016 року держава дозволила використовувати залишки на рахунках бюджетів окупованих після 2014 року території Донецької та Луганської областей на підконтрольній частині території України.
Зокрема, на відновлення об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду, систем забезпечення життєдіяльності, включаючи їх утримання, та соціально-економічний розвиток Донецької та Луганської областей.
Економічна правда