У громад заберуть "військовий ПДФО": Рада зробила перший крок

Верховна Рада на засіданні 20 вересня підтримала за основу законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний бюджет.

Про це ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

За проголосували 236 народні депутати.

Законопроєкт пропонує:

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переспрямувати "військовий ПДФО" з місцевих бюджетів до загального фонду держбюджету (кошти використовуватимуть на закупівлю та виробництво зброї);

зарахувати кошти Дорожнього фонду у загальний фонд держбюджету.

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Нагадуємо:

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується військовий податок на доходи фізосіб (ПДФО) направити з місцевих бюджетів на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

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Законопроєкт дозволить залучити на ці цілі 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного.

У Міністерстві фінансів запевняють, що підвищення фінансування армії через військовий ПДФО не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.

Напередодні Комітет ВРУ з питань бюджету підтримав законопроєкт №10037 за основу та в цілому.