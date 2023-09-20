Всі розділи
Укр / Рус

У громад заберуть "військовий ПДФО": Рада зробила перший крок

Середа, 20 вересня 2023, 13:37 - Анастасія Жарикова

Верховна Рада на засіданні 20 вересня підтримала за основу законопроєкт №10037, який пропонує переспрямувати ПДФО з зарплат військових з місцевих бюджетів у державний бюджет.

Про це ЕП повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

За проголосували 236 народні депутати.

Законопроєкт пропонує:

Реклама:
  • переспрямувати "військовий ПДФО" з місцевих бюджетів до загального фонду держбюджету (кошти використовуватимуть на закупівлю та виробництво зброї);
  • зарахувати кошти Дорожнього фонду у загальний фонд держбюджету.

Читайте також: Питання на 120 мільярдів: що буде, якщо в місцевих громад забрати "військовий" ПДФО?

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується військовий податок на доходи фізосіб (ПДФО) направити з місцевих бюджетів на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

Реклама:

Законопроєкт дозволить залучити на ці цілі 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного.

У Міністерстві фінансів запевняють, що підвищення фінансування армії через військовий ПДФО не створює жодних ризиків для місцевих бюджетів.

Напередодні Комітет ВРУ з питань бюджету підтримав законопроєкт №10037 за основу та в цілому.

бюджет податки війна зброя
Реклама:
Подкаст
Матеріали за темою
Збільшення видатків держбюджету: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні 20 вересня 2023, 13:01
Бюджет країни у війні-2: основні пріоритети та ризики 20 вересня 2023, 10:44
Ще 300 мільярдів на оборону: Комітет Ради схвалив законопроєкт про зміни в бюджет-2023 19 вересня 2023, 14:29
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті