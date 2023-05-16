Как Россия ворует украинские зерновые рынки

За останній рік традиційні ринки для українського експорту змінилися. Морська блокада змусила Україну перші пів року великої війни вивозити все своє зерно залізницею та автівками через західний кордон або спрямовувати його в Дунайські порти.

Відсутність повноцінного морського сполучення, яким експортна продукція йшла в усі куточки світу, а також зняття Євросоюзом обмежень щодо імпорту українських товарів привели до того, що в списку десяти найбільших ринків збуту вітчизняного зерна шість країн – європейські. За рік до великої війни їх було вдвічі менше.

Разом з викраденням вирощеного українськими фермерами зерна на тимчасово окупованих територіях росіяни "крадуть" і традиційних покупців зерна та олії з України. Поки ринки Євросоюзу заполоняло українське зерно, більш віддалені країни – Китай, Єгипет і Туреччина – заміняли недоотриману продукцію російською.

Після запуску роботи "зернового коридору" в серпні 2022 року Україні вдалося повернути частину ринків. Це відчули й росіяни, які тепер всіляко намагаються саботувати продовження роботи "коридору" і зривати експортне відновлення України.

Україна втрачає Єгипет

У 2021 році Китай та Єгипет були двома найбільшими ринками для українського збіжжя. Удвох вони забезпечували третину експорту зерна з України.

Проте морська блокада і велика війна змінили структуру наповнення ринків цих країн.

У березні 2022 року з України замість традиційних 6 млн тонн збіжжя на зовнішні ринки потрапили тільки 300 тис тонн. Нестачу почала заповнювати Росія.

Поки "зерновий коридор" не запрацював повноцінно, РФ зайняла близько 90% обсягів експорту зерна в Китай, які раніше постачала Україна.

З розблокуванням портів ситуація покращилася, і вітчизняні експортери повернули собі значну частину контрактів. Особливо наприкінці 2022 року, коли в китайських імпортерів зросла довіра до роботи "зернової угоди".

Складніша історія з Єгиптом. У 2022 році російські експортери перехоплювали українські контракти навіть після розблокування морських портів. Наразі немає даних за 2023 рік, але можна припустити, що ситуація погіршилася через саботаж Росією "зернової угоди".

Через зрив перевірок суден російськими інспекторами в Стамбулі з початку року утворилися черги, повне проходження яких подекуди триває місяць.

Це призвело до невизначеності для замовників українського зерна та експортерів. Їх турбує, чи дійде вантаж вчасно і чи буде виконаний контракт, адже продовження роботи "зернового коридору" щокварталу опиняється під питанням.

Не лише зерно

Не краща ситуація склалася на найбільших експортних ринках для української олії.

Після початку великої війни частка російської олії, що постачалася в Індію, стрімко зросла. Якщо раніше Україна та РФ ділили між собою близько 20% та 80% контрактів відповідно, то після 24 лютого 2022 року країна-агресор отримала майже 100% угод.

Після початку роботи морських портів Україна повернула частину ринку, але в грудні відбувся черговий сплеск російського експорту олії в Індію.

З Китаєм ситуація схожа на ту, що склалася з експортом зерна. Якщо до великої війни Україна та РФ ділили цей ринок між собою порівну, то на тлі морської блокади агресор у червні-серпні мав змогу захопити майже всю українську частку.

Ефект польського ембарго

У квітні 2023 року Польща тимчасово зупинила транзит української аграрної продукції через свою територію і заявила, що зупиняє імпорт продовольства з України. Після цього з такими ж заявами виступили Словаччина, Угорщина та Болгарія.

Хоча в травні Єврокомісія зобов’язала ці країни скасувати односторонні заборони, запровадивши ембарго на чотири українські культури (пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник), із середини квітня більшість продовольчих вантажів зупинилися на кордонах.

Два тижні простою позначилися на квітневому експорті з України. Залізниця та автотранспорт за цей місяць перевезли на 700 тис тонн менше продукції, ніж у березні.

Обмеження на кордоні з ЄС можуть дати росіянам додатковий важіль впливу, адже тоді Україна ще більше залежатиме від моря. У квітні експорт морем упав на 1 млн тонн – у деякі дні "зерновий коридор" не працював через припинення перевірок росіянами.

Днями в Стамбулі завершилися перемовини між учасниками "зернової угоди" про її продовження після 18 травня, проте завершилися вони без фінального рішення.

Дані стосовно експорту агропродукції Росією та Україною – UN Comtrade. Дані щодо українського експорту за видами транспорту – Офіс з розвитку підприємництва та експорту.