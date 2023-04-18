"Зернова ініціатива": інспекції суден не відбуваються другий день поспіль через дії РФ

Поставки зернових через "зерновий коридор" залишаються призупиненими другий день день поспіль, адже РФ порушує умови інціативи.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Росія, як і раніше, відмовляється слідувати плану українських портів і нав'язує українським портам свій власний план, що є неприйнятним", – йдеться в текстовому повідомленні Міністерства.

Раніше, минулого тижня, перевірки вже були зупинені на один день через те, що росіяни в односторонньому порядку припинили реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану.

"Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи суда з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам Ініціативи та неприйнятно для України", – заявили днем раніше у Міністерстві.

РФ при цьому заявляє, що може вийти з ініціативи, якщо її питання щодо власного зерна та добрив не будуть вирішені до середини травня.

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Нагадуємо:

Російська сторона 17 квітня вдруге заблокувала інспекції суден у територіальних водах Туреччини.

Віцепрем’єр України Олександр Кубраков у вівторок на запрошення турецького міністра оборони Хулусі Акара вирушить до Туреччини, аби обговорити Чорноморську зернову ініціативу.