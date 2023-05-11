Росія знову погрожує розірвати "зернову угоду"

У МЗС Росії вкотре пригрозили непродовженням "зернової угоди", якщо не будуть виконані умови Москви.

Про це повідомляє російське пропагандистьке видання "РИА Новости".

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін заявив, що якщо до 18 травня не вдасться досягти консенсусу щодо зернової угоди з урахуванням російських вимог, вона припинить існування.

За його словами, "просування в питанні перепідключення "Россельхозбанка" до SWIFT немає, від ООН лунають скептичні оцінки".

Також представник МЗС РФ заявив, що Росія нібито продовжує стикатися з бар'єрами в експорті сільгосппродукції та "не може миритися з лицемірством і подвійними стандартами".

Нагадуємо:

У турецькому Стамбулі завершились дводенні переговори на рівні заступників міністрів оборони щодо Чорноморської зернової ініціативи.