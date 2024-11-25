Государство будет компенсировать 15% за покупку украинского оборудования: как работает программа

В Украине запустили новую программу компенсации 15% за покупку отечественного оборудования. Кто может принять участие в программе и на каких условиях? (укр)

Наприкінці вересня в Україні запустили нову програму підтримки українських виробників – в межах Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Бізнес зможе отримати 15% компенсації за придбання енергетичного, колісного, будівельного та спеціального обладнання українського виробництва.

Подібна програма вже діє для купівлі української сільськогосподарської техніки. Щоправда, відсоток компенсації помітно вищий – повернути можна 25%.

Як працює нова програма, за які товари можна отримати компенсацію та хто може взяти у ній участь?

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Звідки взялась програма та що вона передбачає? Наприкінці літа 2024 року Кабмін підтримав створення експериментального проєкту надання грошової допомоги від держави за купівлю українських товарів. Першим етапом цієї програми став так званий "Національний кешбек", в рамках якого українцям повертають 10% від вартості вітчизняних товарів. Нова програма від держави: що таке "Національний кешбек" та як він працює Згодом в урядову постанову внесли зміни, якими запровадили часткову компенсацію вартості техніки і обладнання українського виробництва. Розмір такої компенсації становить 15% (без урахування ПДВ), однак процедура отримання дещо складніша, ніж з "Національним кешбеком". Планується, що програма діятиме до 31 грудня 2025 року, а на її реалізацію лише у 2024 році направили 1 млрд грн.

Хто може взяти участь в програмі? У програмі беруть участь чотири сторони – виробник обладнання, покупець, уповноважені банки та держава. Щоб на кінцевому етапі покупець отримав компенсацію, виробник повинен звернутися до Мінекономіки та додати свої товари до переліку тих, які підпадають під дію програми. Для цього виробник має подати електронну заявку до Мінекономіки і надати інформацію про ступінь локалізації, калькуляцію собівартості та технологічні операції, розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці. Міністерство проведе перевірку, включить товари до публічного переліку та передасть інформацію банкам, які беруть участь у програмі. Грант на власну справу: як працює державна програма та хто може отримати кошти Отримати компенсацію можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які придбали відповідне обладнання в українського виробника.

Хто не може претендувати на компенсацію? Отримати компенсацію не зможуть підприємства-банкрути, ті, хто мають прострочений більш ніж на пів року податковий борг, підсанкційні або пов’язані з Росією чи Білоруссю підприємства, ті, хто працюють на території бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. Техніку чи обладнання, за яке покупець отримав компенсацію, не можна перепродавати протягом трьох років. В іншому випадку покупець повинен буде повернути державі кошти. Також його позбавлять права на отримання компенсації на наступні три роки.

Які банки беруть участь у програмі? Наразі до програми долучились 16 банків: "Банк Восток", "Скай банк", "Прокредит Банк", "ОТП банк", "Піреус банк", АКБ "Львів", "Укргазбанк", "Акцент-банк", "Радабанк", "МТБ банк", "Банк Кредит Дніпро", "Глобус", "Агропросперіс банк", "Ощадбанк", "Таскомбанк" та "Кредитвест банк". В "ОТП Банк", який один з перших доєднався до програми, кажуть, що головна перевага програми – збільшення попиту на техніку вітчизняного виробництва. "Оскільки умовою участі у програмі для виробника є певний рівень локалізації виробництва, бенефіціарами програми стають не лише покупці та продавці, а й постачальники запчастин на агрегати вітчизняного виробництва. Таким чином бюджетні кошти будуть використовуватися з мультиплікатором", – вважає директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам "ОТП Банку" Ольга Волкова. Кредит на сонячні панелі та генератори: які програми для бізнесу та громадян пропонує уряд За її словами, нині заявки на компенсацію за новою програмою ще не надходили, але за схожою програмою для аграріїв клієнти придбали понад 130 одиниць сільськогосподарської техніки. Деякі банки одразу пропонують своїм клієнтам долучитися і до іншої програми – "Доступні кредити 5-7-9". Наприклад, "Скай банк" у разі нестачі коштів пропонує взяти кредит на купівлю комерційного транспорту, сільгосптехніки та спецтехніки.

Яке обладнання можна придбати за програмою? Нині до переліку техніки та обладнання вітчизняного виробництва, покупцям яких держава повертатиме 15%, увійшло майже 140 позицій від 14 компаній. Долучитися до цього списку можуть виробники, які локалізували виробництво на рівні 40% та більше. Компенсуватимуть вартість автобусів, вантажівок, ліфтів, причепів, енергетичного обладнання. Надалі перелік обіцяють поповнювати. "Від ухвалення рішення уряду минуло мало часу. Але багато підприємств вже подалися на участь в програмі, що свідчить про її актуальність для національного виробника. Ми продовжуємо приймати заявки, перелік техніки та обладнання буде розширюватися. Плануємо оновлювати перелік щотижня, все залежатиме від активності підприємств", – зазначав заступник міністра економіки Андрій Телюпа. Олексій Баранов, A Development: До України привозитимуть будівельників з Філіппін і Пакистану. Ми на це приречені Директор та власник "СПД Петров" Геннадій Петров розповів ЕП, що його компанія як виробник вже бере участь у програмі компенсації для сільськогосподарської техніки. Частина їхнього обладнання підходить і для потреб інших підприємств, наприклад, будівельних компаній, переробних підприємств, комунальних закладів тощо. Заявок за новою програмою поки ще не було, адже на це потрібен час. "Ми самі стараємось пропагувати, просувати цю програму серед клієнтів, робимо роз’яснювальну програму для покупців. Скоріше, не до нас приходять з запитом, а ми доносимо до людей, що з’явилась така можливість", – зазначив Петров. Генеральний директор "Карат-Ліфткомплект" та голова всеукраїнської асоціації ліфтовиків Сергій Горішний каже, що лобіювати створення подібної програми не лише для аграріїв почали ще до великої війни. За його словами, нині на українському ринку є заводи, які виготовляють ліфти в Україні, є представники світових компаній та турецькі імпортери, які "таскають ліфти в Україну без відповідальності". Власне, одна з вимог до виробника на потрапляння до затвердженого переліку Мінекономіки, – здійснення гарантійного та післягарантійного обслуговування техніки і обладнання, чим турецькі імпортери можуть і не займатися. З прицілом на відбудову. Де в Україні відкриваються будівельні заводи Натомість вони пропонують українським бізнесам помітно нижчі ціни: якщо ліфт вітчизняного виробництва коштує близько 1 млн грн, то турецькі постачальники можуть ставити ціни і на 40% нижче. На фоні цього, компенсація у розмірі 15% є недостатньою. "Звісно, 15% – це малувато, але хоча б щось. Цієї суми не достатньо, щоб компенсувати дешеве обладнання з Туреччини. Але дешеве воно просто так не буває", – наголосив Горішний. Гендиректор "Карат-Ліфткомплект" каже, що відчутного ефекту від нової програми у 2024 році навряд чи вдасться досягти, адже цикл виготовлення ліфта триває більше місяця. Тим не менш, він припускає, що до кінця року вони встигнуть продати близько 10-15 ліфтів за програмою для тих будівельників, хто очікував терміни поставок у листопаді-грудні.