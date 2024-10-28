Всі розділи
Укр / Рус

Українці отримали перші виплати "Національного кешбеку": деталі

Понеділок, 28 жовтня 2024, 13:55 - Віктор Волокіта

Україна здійснила перші виплати за програмою "Національний кешбек" — українці отримали кешбек за придбання українських товарів у вересні. Загалом 646 378 громадян отримали 37,2 млн грн. 

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Майже 650 тисяч українців отримали фінансову підтримку від держави, з них приблизно 10% — це люди старшого віку, у віці 60+. Цю виплату від держави громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг", — наголосила Юлія Свириденко.

Отримати кешбек можуть громадяни, які у вересні придбали українські товари на суму, що забезпечила кешбек понад 2 грн. У підсумку 646 378 споживачів отримають загалом 37,2 млн грн. 

Реклама:

Найбільше покупок з кешбеком у вересні українці зробили у великих торговельних мережах-учасниках програми — "АТБ", "Сільпо", "Фора", "Аврора", Novus, Varus, "Велмарт" та "ТРАШ!". Усього 97 людей отримали кешбек на суму від  1000 до 3000 гривень: з них 77 громадян — понад 1000 грн, 15 — понад 2000 грн та 5 — максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.

Станом на 28 жовтня, до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у Дії картки для виплат. На сьогодні загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень — 104,6 млн гривень, що майже у 3 рази перевищує нарахування за вересень. 

"Національний кешбек" від держави доступний вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.

Реклама:

Читайте також: Нова програма від держави: що таке "Національний кешбек" та як він працює

Нагадаємо:

Витратити кешбек можна на послуги - комунальні, медичні, транспортні та інші, або задонатити на ЗСУ. Зняти кошти з картки для виплат кешбеку не можна.

Для отримання кешбеку необхідно:

  1. Подати заявку через сайт або мобільний застосунок банку, що бере участь у програмі, або звернутися до відділення банку. У програмі беруть участь такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро.
  2. Визначити картки для оплати покупок та надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції у магазинах-учасниках програми.
  3. Відкрити фізичну чи віртуальну картку для зарахування кешбеку.
  4. У застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" обрати картку "Національний кешбек" для виплат.

Мінекономіки
Реклама:
Матеріали за темою
Аграріям компенсують 150 мільйонів за куплені українську техніку у вересні 25 жовтня 2024, 18:13
У Миколаївській області зʼявиться новий індустріальний парк 25 жовтня 2024, 17:00
Астрономічна сума допоможе Україні виконати Нацплан з енергетики та клімату 24 жовтня 2024, 14:44
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті