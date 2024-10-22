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Мінекономіки визначило, за яку українську техніку вперше компенсують 15% вартості

Вівторок, 22 жовтня 2024, 16:23 - Віктор Волокіта

Міністерство економіки затвердило перший перелік техніки та обладнання вітчизняного виробництва, покупцям яких держава повертатиме 15%. До нього увійшла продукція дев’яти українських виробників. 

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко. 

"До переліку увійшли 88 позицій від 9 українських виробників — автобуси, вантажівки, ліфти, причепи, цистерни та сільгосптехніка. Відповідно, купуючи їх, людина може отримати 15% компенсації від держави  через банки-партнери програми.  Запрошую інших виробників з локалізацією 40% і більше долучатися до програми", — зазначила Юлія Свириденко.

Компенсація 15% нараховуватиметься на продукцію таких підприємств:

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  • АТ "Черкаський автобус" (Черкаси) — на автобуси та вантажівки;
  • ТОВ "ЕВЕРЛАСТ" (Одеса) — на напівпричіп-цистерну для нафтопродуктів;
  • ТОВ НВП "Агромашінвест" (Дніпро) — навантажувач FARMER;
  • ТОВ "СПД ПЕТРОВ" (Запорізька обл.) — 11 видів причепів;
  • АТ "Ельворті" (Кропивницький) — компенсація вартості екскаватора-навантажувача ELEX;
  • ТОВ "Велмаш-Україна" (Харківська обл.) — причепи, напівпричепи, причепи-платформи, маніпулятори (9 позицій);
  • ТОВ "Карат-Ліфткомплект" (Київська обл) —  шість модифікацій ліфтів;
  • ТОВ "Завод Євроформат" (Київ) — три модифікації ліфтів;
  • ПП "Транс-Авто-Д" (Хмельницька обл.) — 33 позиції причепів та напівпричепів.

Заступник міністра економіки Андрій Телюпа повідомив, що до наказу увійшли підприємства, які подали заявки протягом першого тижня після запуску програми. 

Нагадаємо:

Рішення про запуск програми компенсацій Кабінет міністрів ухвалив 24 вересня 2024 року.  

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Покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ)  за придбання енергетичного, колісного, будівельного та спеціального обладнання.

Мінекономіки
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