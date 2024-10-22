Мінекономіки визначило, за яку українську техніку вперше компенсують 15% вартості

Міністерство економіки затвердило перший перелік техніки та обладнання вітчизняного виробництва, покупцям яких держава повертатиме 15%. До нього увійшла продукція дев’яти українських виробників.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

"До переліку увійшли 88 позицій від 9 українських виробників — автобуси, вантажівки, ліфти, причепи, цистерни та сільгосптехніка. Відповідно, купуючи їх, людина може отримати 15% компенсації від держави через банки-партнери програми. Запрошую інших виробників з локалізацією 40% і більше долучатися до програми", — зазначила Юлія Свириденко.

Компенсація 15% нараховуватиметься на продукцію таких підприємств:

Реклама:

АТ "Черкаський автобус" (Черкаси) — на автобуси та вантажівки;

(Черкаси) — на автобуси та вантажівки; ТОВ "ЕВЕРЛАСТ" (Одеса) — на напівпричіп-цистерну для нафтопродуктів;

(Одеса) — на напівпричіп-цистерну для нафтопродуктів; ТОВ НВП "Агромашінвест" (Дніпро) — навантажувач FARMER;

(Дніпро) — навантажувач FARMER; ТОВ "СПД ПЕТРОВ" (Запорізька обл.) — 11 видів причепів;

(Запорізька обл.) — 11 видів причепів; АТ "Ельворті" (Кропивницький) — компенсація вартості екскаватора-навантажувача ELEX;

(Кропивницький) — компенсація вартості екскаватора-навантажувача ELEX; ТОВ "Велмаш-Україна" (Харківська обл.) — причепи, напівпричепи, причепи-платформи, маніпулятори (9 позицій);

(Харківська обл.) — причепи, напівпричепи, причепи-платформи, маніпулятори (9 позицій); ТОВ "Карат-Ліфткомплект" (Київська обл) — шість модифікацій ліфтів;

(Київська обл) — шість модифікацій ліфтів; ТОВ "Завод Євроформат" (Київ) — три модифікації ліфтів;

(Київ) — три модифікації ліфтів; ПП "Транс-Авто-Д" (Хмельницька обл.) — 33 позиції причепів та напівпричепів.

Заступник міністра економіки Андрій Телюпа повідомив, що до наказу увійшли підприємства, які подали заявки протягом першого тижня після запуску програми.

Нагадаємо:

Рішення про запуск програми компенсацій Кабінет міністрів ухвалив 24 вересня 2024 року.

Реклама:

Покупці можуть отримати 15% компенсації (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, колісного, будівельного та спеціального обладнання.