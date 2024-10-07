Завершение расследования по делу Сенниченко, "ПриватБанк" продал бывшие АЗС Коломойского

Корпоративне управління держпідприємств

Кабмін завершив формування наглядової ради "УОП". 4 жовтня 2024 року Кабінет Міністрів призначив Тімура Бондарєва незалежним членом наглядової ради "Української оборонної промисловості". Після цього призначення формування наглядової ради "УОП" завершено, зазначає liga.net.

[Тімур Бондарєв є партнером-засновником та керуючим партнером Адвокатського об’єднання Arzinger, а також старшим викладачем кафедри приватного права Києво-Могилянської академії.

Як ми повідомляли у червні 2023 року, держконцерн "Укроборонпром" було ліквідовано, а замість нього створено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" ("УОП"). Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

У січні 2024 року ми писали, що Кабмін призначив наглядову раду "УОП". Олексій Гончарук та Сергій Коновець є її незалежними членами, а Тимофій Милованов, Давид Ломджарія та Ліннді Сміт – представниками держави. 16 січня 2024 року Ломджарію обрали головою наглядової ради. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Згідно зі статутом "УОП", наглядова рада має складатися з шести членів: половина ради має складатися з незалежних членів, а інша половина – з представників держави.

Також звертаємо увагу, що нам не відомо про наявність публічної інформації щодо проведення конкурсного відбору при формуванні наглядової ради "УОП", зокрема відбору її незалежних членів. – SOE Weekly.]

НАБУ завершило досудове розслідування у справі Сенниченка – колишнього голову ФДМУ та його спільників підозрюють у привласненні сотень мільйонів. 4 жовтня 2024 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосили про завершення розслідування щодо злочинної групи, яку у 2019-2021 роках очолював колишній голова Фонду державного майна України (ФДМУ). Хоча ні НАБУ, ні САП не називають ім'я підозрюваного, ФДМУ в цей період очолював Дмитро Сенниченко.

НАБУ і САП заявили, що група привласнила понад 700 млн грн (приблизно 23 млн євро за середнім курсом на період, про який йдеться у розслідуванні) з держпідприємств, включно з "Одеським припортовим заводом" ("ОПЗ") і "Об'єднаною гірничо-хімічною компанією" ("ОГХК"), а також відмила 10 млрд грн (близько 333 млн євро) у 2019-2021 роках.

Як ми повідомляли у березні 2023 року, НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну групу під керівництвом Сенниченка. Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

[Сенниченко очолював ФДМУ з вересня 2019 року по лютий 2022 року. Він подав у відставку в листопаді 2021 року, але Верховна Рада затвердила її лише 17 лютого 2022 року. – SOE Weekly.]

Тоді "ЕП" звернулася до Сенниченка за коментарем, на що той відповів, що "обов'язково надасть коментар після консультацій з юридичною командою", які, за його словами, займуть кілька днів. [Нам невідомо про жодні публічні коментарі Сенниченка з березня 2023 року. – SOE Weekly.]

У квітні 2023 року ми писали, що підозрюваних у цій справі, зокрема Сенниченка, оголосили в розшук.

У листопаді 2023 року ми повідомляли, що НАБУ і САП оновили підозри всім учасникам злочинної групи, яку ймовірно очолював Сенниченко. Тепер їх також підозрюють у легалізації злочинних доходів на суму понад 10 млрд грн.

За даними НАБУ, до спільників Сенниченка входили:

12 грудня 2023 року НАБУ та САП також повідомили про підозру Денису Кудіну, колишньому першому заступнику голови ФДМУ. [Раніше він також входив до наглядової ради "ОПЗ". – SOE Weekly.]

Як ми повідомляли в лютому 2023 року, директор "Укрнафти" Сергій Корецький написав, що Денис Кудін, який нещодавно пішов з посади першого заступника міністра економіки, очолив департамент стратегії, розвитку та взаємодії з органами державної влади ПАТ "Укрнафта".

[У 2013-2018 роках Кудін працював разом з Корецьким у мережі АЗС "WOG". Кудін обіймав посаду першого заступника міністра економіки з листопада 2021 року. До цього він був першим заступником голови ФДМУ. – SOE Weekly.]

Того ж дня (12 грудня 2023 року) Кудін підтвердив, що отримав повідомлення про підозру. Він заявив, що буде доводити свою невинуватість у законний спосіб.

[17 січня 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив Кудіну заставу в розмірі 9 млн грн (близько 218 тис. євро на той час), після чого той написав у Facebook, що не згоден з рішенням суду і оскаржуватиме його в апеляційному суді.

З того часу нам не відомо про будь-які заяви Кудіна щодо цього кримінального провадження. – SOE Weekly.]

Як ми повідомляли у травні 2024 року, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Сенниченка, який перебуває у міжнародному розшуку.