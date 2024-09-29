ПриватБанк продав 245 заправок, які раніше контролював Коломойський

Приватбанк продав 245 заправок та 33 земельні ділянки, що контролювались Коломойським за майже 696 мільйонів гривень.

Про це йдеться у протоколі проведення електронних торгів.

Платформа електронних торгів Сетам не розкриває інформацію про переможця конкурсу.

Банк виставив на продаж АЗС у 21 областіі країни, усіх областях окрім Київської, Донецької та Луганської.

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Переможець зобовʼязується протягом 10 банківських днів повністю розрахуватись за аукціонне майно. Повна сума становить 695 924 500 грн, враховуючи гарантійний внесок у 34 696 225 грн.

За інформацією ЕП, на аукціон виставлено заправки АВІАС та АNP, ЭЛИОН, ЮКОН.

У 2023 році Центральний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу ПриватБанку про скасування судової заборони на повернення 245 АЗС, якими на умовах лізингу володіють компанії з групи "Приват" Ігоря Коломойського.

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У 2016 році банк поставив собі на баланс 248 АЗС шляхом звернення стягнення на предмети іпотеки, на виконання вимог НБУ.

Отримавши їх у власність АЗС, банк під керівництвом менеджменту до націоналізації одразу ж передав їх у фінансовий лізинг компаніям з орбіти групи "Приват", уклавши 22 договори лізингу із 15 лізингоотримувачами. А ті, у свою чергу, передали АЗС в суборенду іншим компаніям тієї ж групи.





