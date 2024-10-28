Вовина тысяча. Как будет работать инициатива Зеленского и на что можно будет потратить деньги

25 жовтня президент Володимир Зеленський вийшов із гучною заявою. Глава держави пообіцяв виділити по 1 тис. грн кожному українцю – від дітей до пенсіонерів, – аби "підтримати населення у зимовий період".

Передбачається, що виплачувати кошти будуть з 1 грудня на картку "Національний кешбек". Відповідно, витрачати їх можна буде за аналогічними категоріями: на купівлю українських товарів, на оплату комунальних послуг, мобільного зв’язку тощо.

У Міністерстві економіки запевняють, що на програму спрямують кошти партнерів, які не можна спрямовувати "на війну".

Хто зможе отримати гроші?

За словами Зеленського, отримати тисячу гривень зможе кожен українець: "єПідтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень".

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Однак є кілька "але". Поки невідомо, яким чином кошти зможуть отримати діти, у яких немає власних карток. Також виникають питання, чи зможуть отримати тисячу гривень люди похилого віку, які часто не мають смартфона і, відповідно, не можуть пройти верифікацію в "Дії" та отримати картку "Національний кешбек", на яку переказуватимуться кошти.

Фактично, та частина населення, яка потенційно найбільше і потребує такої "надбавки" до доходів, має найменше шансів її отримати.

За задумом авторів ідеї, не отримають "тисячу Зеленського" ті українці, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Верифікація, нібито, відбуватиметься за геолокацією користувача "Дії".

Як отримати тисячу?

Отримати "тисячу Зеленського", імовірно, можна буде за таким самим алгоритмом, як і попередні виплати, наприклад, "єПідтримку" (вона ж "ковідна тисяча"). Відповідний розділ з’явиться у застосунку "Дія", і користувачеві потрібно буде лише надати дозвіл на отримання грошової допомоги.

Самі кошти виплачуватимуться на карту "Національний кешбек", яку українці могли оформити раніше в рамках однойменної програми. Тобто, ця картка уже підв’язана у "Дії".

Якщо ж такої картки немає, то її можна відкрити в одному з банків-партнерів програми і додати у застосунок. Покрокову інструкцію, як відкрити картку "Національний" кешбек, можна подивитись за посиланням.

На що можна буде витратити гроші?

Заступник міністра економіки Олексій Соболев пояснював, що кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, ліки, транспорт, мобільний зв'язок, купівлю українських книг та інші послуги.

Оскільки кошти будуть зараховані на картку "Національний кешбек", імовірно, витрачати їх можна на ті ж самі категорії, що і сам кешбек.

В уряді сподіваються, що такі виплати стимулюватимуть українську економіку. "Це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес. Це гроші марковані. Є визначене коло, куди їх можна спрямувати. Але також їх можна задонатити на ЗСУ", – наголосив Соболев.

Проте виплата цих коштів може мати й інший ефект. Наприклад, отримавши змогу заплатити за комунальні платежі "тисячею Зеленського", людина може використати заощаджені кошти на придбання імпортного товару, що призведе до збільшення попиту на валюту та знецінення гривні.

Крім цього, такі масштабні програми стимулювання економіки можуть значно збільшити кількість грошей в обігу, що негативно вплине на інфляцію.

Коли діятиме програма?

Програма задумана як підтримка населення під час зимового періоду. За словами Зеленського, окрім системної підготовки до зими, "є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей".

Очікується, що виплати коштів почнуться з 1 грудня 2024 року, а використати їх можна буде протягом зими (зокрема і в січні-лютому 2025 року). Про кінцевий термін виплат коштів поки не говорять. Тобто, ті, хто отримає кошти пізніше, наприклад, у лютому, матиме значно менше часу, щоб їх витратити.

Звідки гроші?

У Мінекономіки пояснюють, що джерелом виплати коштів є залишки за деякими бюджетними програмами, які не встигають використати до кінця поточного року. Через особливості української бюджетної системи, після закінчення бюджетного року ці невикористані залишки просто "згорають". Мовляв, тому у владі і вирішили виплатити ці кошти українцям.

За даними порталу Openbudget, за січень-серпень 2024 року (останні актуальні дані) Мінекономіки використало лише 54,6% із запланованих 36,56 млрд грн видатків. При цьому деякі програми підтримки бізнесу за 8 місяців року взагалі не використовувалися.

Зокрема, держава не використала жодної гривні із трьох мільярдів, закладених на державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями, та трьох мільярдів, закладених на стимулювання створення індустріальних парків.

Також невикористаною виявилася програма із розмінування сільськогосподарських земель: за 8 місяців цього року на неї не використали жодної з трьох мільярдів гривень, закладених у бюджеті.

Уряд майже не використав кошти, закладені на програму стимулювання попиту на вітчизняні товари. Саме за цією програмою і виплачується "національний кешбек". Станом на кінець серпня на цю програму витратили лише 10 млн грн з передбачених 3,01 млрд грн.

У жовтні українці отримали перші виплати кешбеку за вересень. Їхній обсяг також не вражає – лише 37,2 млн грн. Тобто сумарно "кешбек" обійшовся бюджету у близько 47 млн грн.

Якщо ж проаналізувати усі програми Мінекономіки, які на початок вересня були використані на менш ніж 50%, то загальна сума невикористаних залишків становитиме близько 11,4 млрд грн. Цього вистачить для того, аби виплатити по тисячі гривень близько 11 мільйонам українців.

Разом з цим, у бюджеті Мінекономіки є програми, які вже у серпні були або повністю використаними, або ж кошти на реалізацію яких вже закінчувалися.

Так, на програму "єОселя", яка здешевлює іпотеку для військових, бюджетників та низки інших категорій осіб, використали усі закладені 1,78 млрд грн. І це при тому, що план видатків на цю програму вже переглядали та збільшували з 1,44 млрд грн.

Також ще у серпні закінчувалися кошти держави на реалізацію програми пільгового кредитування "5-7-9": за 8 місяців року уряд використав 83% із передбачених 18 млрд грн.

Скільки програма коштуватиме бюджету?

Наразі невідомо, скільки українців зможуть скористатися програмою, як і те, скільки всього громадян перебуває на території України. Держстат відповідної статистики під час воєнного стану не веде. Водночас в уряді заперечують оцінки того, що виплата безумовної тисячі гривень коштуватиме державі 30 млрд грн, тобто, що кошти отримають 30 млн осіб.

"Приміром, попередня версія програми "єПідтримка" під час ковіду коштувала приблизно 8 мільярдів гривень. Фінальна сума цієї програми на три зимові місяці буде залежати від кількості українців, які захочуть скористатися цією програмою. Зараз не можна назвати фінальну суму", – зазначив Соболев.

Неофіційно автори ініціативи оцінювали, що програмою зможуть скористатися близько 15 мільйонів громадян. Відповідно, загальні видатки на виплати "тисячі Зеленського" не мають перевищити 15 млрд грн.

Відтак, якщо на здійснення цих виплат підуть лише кошти, передбачені на програми підтримки бізнесу, які реалізовує Мінекономіки, то їх буде недостатньо.

Чи можна використати на дрони?

Видатки на програми підтримки бізнесу, як і на всі невійськові програми, Україні допомагають профінансувати партнери. Фактично, усі зібрані всередині держави кошти уряд витрачає на війну, а решту залучає від донорів.

Міжнародні партнери ставлять низку умов щодо використання своєї фінансової допомоги. Найважливіша з них – ці кошти не можна використовувати на війну.

"Ми не можемо спрямувати гроші партнерів на військові видатки, це заборонено. В той же час, коли ми переказуємо гроші людині, це вже стають гроші українця. Якщо він так забажає, він може переказати напряму на ЗСУ, в якусь бригаду, або волонтерам", – пояснив Соболев.

Рішення про виплату "тисячі Зеленського" збіглося у часі з досягненням консенсусу країнами Великої сімки про виділення Україні кредиту на 50 млрд дол під заставу заморожених російських активів. Ці кошти мають почати надходити до державного бюджету вже з 1 грудня. Цілком можливо, що саме вони й уможливлять виплату коштів українцям.

Наскільки це ефективно?

Експертне середовище досить скептично оцінило ініціативу президента виплатити кожному українцю по тисячі гривень. По-перше, така виплата виглядає дивно на тлі рішення про підвищення податків, яке для деяких платників буде втілюватися "заднім числом".

"Для багатьох людей це виглядатиме як непослідовність уряду. Спочатку бюджету не вистачає коштів, потрібно підвищувати податки. Далі ухвалюється неоптимальне підвищення податків – тільки для тих, хто працює "в білу". І навіть якщо цей закон ще не підписаний, виглядає це так: забираємо у тих, хто чесно працює й платить податки, щоб потім роздати всім", – вважає старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

По-друге, велике питання викликає сама ідея виплачувати по тисячі гривень усім підряд, а не підтримувати конкретно тих, хто найбільше потребує такої підтримки.

Таке рішення виглядає особливо цинічно на тлі зменшення обсягів фінансування соціальних видатків у законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік. Чи не найбільше це скорочення стосуватиметься пенсійних видатків. А у пенсіонерів-переселенців отримані, але невикористані кошти, держава взагалі планує експропріювати з їхніх карток в "Ощадбанку".

Така непослідовність політики навряд чи викличе довіру суспільства до вже ухвалених та майбутніх економічних рішень влади.

Крім того, влада позиціонує "тисячу Зеленського", як спосіб підтримати українців під час зими, коли можливі тривалі відключення електроенергії, а також проблеми з іншою критичною інфраструктурою. Проте чи не ефективніше використати ці кошти на зміцнення захисту енергетичних об'єктів для того, аби максимально убезпечитися від відключень світла?

У вересні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд виділив на облаштування пасивного захисту енергетичних об'єктів 10 млрд грн, ще понад 5 млрд грн виділила НЕК "Укренерго". Відтак, видатки на "тисячу Зеленського" могли б принаймні подвоїти зусилля держави захистити енергетику від обстрілів.

Крім цього, не зрозуміло, як таке рішення сприймуть міжнародні партнери, коштом яких і будуть здійснюватися відповідні виплати. Після ухвалення рішення про виділення 50 млрд дол із заморожених російських активів, Україна перекрила дефіцит зовнішнього фінансування на 2025 рік, проте фінансування дефіциту бюджету у 2026 та наступні роки все ще залишається під питанням.

Чи були подібні програми раніше?

Історія з тисячею гривень від держави не нова. Тож заплановану цьогорічну виплату українці вже охрестили "Вовиною тисячею", за аналогією з "Юліною" та "Вітіною".

У 2008 році тодішня прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко пообіцяла українцям виплатити по 1 тис грн на особу. Це була компенсація втрачених коштів у радянському Ощадбанку (Сбєрбанку СРСР). Тоді на виплати отримали близько 6 мільйонів людей.

У 2012 році сталася реінкарнація та одночасна трансформація "Юліної" тисячі у "Вітіну". Тоді президент Віктор Янукович вирішив спробувати поновити виплати компенсацій для вкладників Ощадбанку – для інших 6 мільйонів українців, які не змогли отримати кошти у попередній хвилі. Це навіть було однією з передвиборчих обіцянок майбутнього утікача.

Не вперше виплачувати українцям по тисячі гривень і нинішньому президентові. Так, у ковідний 2021 рік держава запровадила програму "єПідтримка". Тоді всі українці, які вакцинувались від коронавірусу (і мали відповідний сертифікат), могли отримати 1 тис грн. Витратити її також можна було на українські товари, на книжки, квитки, розваги тощо.

Згодом, після початку повномасштабного вторгнення, "ковідну тисячу" дозволили спрямувати на донати, а зрештою – і на будь-які потреби.