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Країни G7 узгодили виділення Україні $50 млрд коштом росактивів

Субота, 26 жовтня 2024, 10:00 - Володимир Тунік-Фриз, Українська правда

Лідери країн G7 досягли консенсусу про те, як надати Україні кредити на суму близько $50 млрд, вони будуть забезпечені доходами від заморожених російських суверенних активів.

Джерело: заява G7, "Голос Америки"

Дослівно:  "Ці кредити обслуговуватимуться і погашатимуться майбутніми потоками надзвичайних доходів, одержуваних з іммобілізації російських суверенних активів".

Деталі: У комюніке, опублікованому під час зустрічі світових фінансових керівників у Вашингтоні на щорічних засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку країни G7 підтвердили, що "наша мета - почати виплату коштів до кінця року".

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Лідери G7 домовилися під час свого щорічного саміту на півдні Італії в червні про надання кредитів, забезпечених відсотками, нарахованими із заблокованих російських коштів, але залишили безліч технічних деталей для опрацювання.

Російські активи на суму близько 260 мільярдів євро ($280,62 млрд), як-от резерви Центрального банку РФ, були заморожені через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Переважна більшість цих активів зберігається в Euroclear - Центральному депозитарії цінних паперів, що базується в Бельгії, що робить Євросоюз ключовим гравцем у будь-якому плані використання російських активів.

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"Велика сімка залишається непохитною у своїй солідарності в підтримці боротьби України за свободу, за її відновлення і реконструкцію. А час не на боці (російського) президента Путіна", - підкреслюється в заяві країн G7.

Українська правда

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