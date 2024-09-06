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Готовність захисту енергооб'єктів "Укренерго" становить понад 85% – Шмигаль

П'ятниця, 6 вересня 2024, 16:19 - Артур Крижний

Захисні споруди на об'єктах "Укренерго" готові на понад 85%, а там, де роботи проводить Агентство з відновлення, готовність нижча.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Готовність об'єктів Укренерго - понад 85% захисних споруд, готовність об'єктів Агентства з відновлення дещо нижча, але роботи тривають", - сказав Шмигаль.

Загалом, уряд виділив на облаштування пасивного захисту енергетичних об'єктів 10 млрд грн, ще понад 5 млрд грн виділила НЕК "Укренерго".

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Шмигаль зазначив, що за умов відсутності нових атак на енергетичну інфраструктуру є шанс пройти зиму без відключень світла. Але він розуміє, що ворог не дозволить цього.

Нагадаємо:

Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за відсутності нових важких ударів РФ по енергетиці.

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За оптимістичним сценарієм світла взимку може не бути до 12 годин на добу, за песимістичним - до 20 годин, йдеться у прогнозі ЦПД.

Економічна правда.

Шмигаль Укренерго енергетика
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