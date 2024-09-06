Готовність захисту енергооб'єктів "Укренерго" становить понад 85% – Шмигаль
Захисні споруди на об'єктах "Укренерго" готові на понад 85%, а там, де роботи проводить Агентство з відновлення, готовність нижча.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Готовність об'єктів Укренерго - понад 85% захисних споруд, готовність об'єктів Агентства з відновлення дещо нижча, але роботи тривають", - сказав Шмигаль.
Загалом, уряд виділив на облаштування пасивного захисту енергетичних об'єктів 10 млрд грн, ще понад 5 млрд грн виділила НЕК "Укренерго".
Шмигаль зазначив, що за умов відсутності нових атак на енергетичну інфраструктуру є шанс пройти зиму без відключень світла. Але він розуміє, що ворог не дозволить цього.
Нагадаємо:
Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за відсутності нових важких ударів РФ по енергетиці.
За оптимістичним сценарієм світла взимку може не бути до 12 годин на добу, за песимістичним - до 20 годин, йдеться у прогнозі ЦПД.
Економічна правда.