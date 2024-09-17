Претенденты на должность главы "ПриватБанка", "Укрнафта" получает прибыль, но отчетности до сих пор нет

Корпоративне управління держпідприємств

Колишній голова правління "Укренерго" Кудрицький дав інтерв'ю. Володимир Кудрицький, якого було звільнено з посади голови правління "Укренерго" 2 вересня 2024 року дав інтерв'ю "Економічній правді" ("ЕП"). Ми вибрали ключові моменти.

Про звільнення:

"Ця історія почалася далеко не минулого понеділка, їй уже три роки. Ще з кінця 2021 року почалися спроби зміни менеджменту компанії з боку Міністерства енергетики. Коли припинилися повноваження попередньої наглядової ради, було таке "вікно", коли нова наглядова рада ще не була створена. І тоді Міненерго видало наказ про розширення правління "Укренерго", включення туди пʼятьох представників, номінованих міністерством. Такий наказ був виданий, потім скасований буквально через день. Урешті-решт тодішня ситуація завершилася призначенням наглядової ради з більшістю незалежних членів." Потім, у квітні 2022 року була спроба призначити в правління компанії кількох номінованих міністерством людей через лист заступника міністра до наглядової ради, зазначив Кудрицький. [ У квітні 2022-го заступник міністра енергетики звернувся з листом до наглядової ради з проханням призначити в правління двох людей від міністерства, але теж не вийшло.]

[Як ми писали майже три роки тому, спроба змінити правління "Укренерго" була ще до призначення наглядової ради у грудні 2021 року – тобто, в період коли Міненерговиконувало повноваження наглядової ради компанії. Тоді міністерству вдалося припинити повноваження двох членів правління "Укренерго" – Андрія Немировського та Максима Юркова.

"Укренерго" повідомило, що Офіс генпрокурора проводить обшуки в головному офісі компанії за ухвалою Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року. В "Укренерго" тоді заявили, що охоче надали б слідчим усі необхідні документи без обшуку, але правоохоронці не звернулися з проханням про добровільну передачу.

Серед документів, які цікавили слідство, були деякі контракти, які Державна аудиторська служба України (ДАСУ) перевірила до березня 2023 року. За інформацією liga.net, обшук проводився в рамках кримінальної справи, відкритої Міністерством внутрішніх справ 16 20 вересня 2023 рокувересня 2023 року за результатами цього аудиту. За даними видання, згадані договори стосуються кількох компаній, які постачали товари та послуги "Укренерго" у 2019-2023 роках. В "Укренерго" тоді заявили, що оскаржують результати перевірки в суді, оскільки вважають їх "упередженими та непрофесійними", а "деякі з них прямо суперечать законодавству". – SOE Weekly.]

Про причини звільнення:

"Оскільки "Укренерго" має оборот 100 млрд грн і залучила понад 1,5 млрд євро західної підтримки, то, безумовно, така компанія завжди у фокусі уваги. Враховуючи, що Міністерство енергетики отримало великий вплив на регулятора – НКРЕКП – через призначення членами комісії людей, які були недавно працівниками Міненерго, виходить, що "неслухняна" компанія в секторі залишалася лише одна."

"Думаю, ця зміна пов'язана з бажанням отримати більше контролю за всім, що відбувається в "Укренерго". Можливо, мета в тому, щоб перевести під ручний контроль усі ці майбутні інвестиції у відбудову енергетики та розвиток нової генерації. Крім того, безумовно, "Укренерго" завжди не давало спокою тими рівнями закупівельних цін на обладнання та матеріали, які ми завжди публікували і які часто виявлялися нижчими, ніж в інших компаній енергетичного сектору."

"Можна констатувати, що тепер залишився лише один центр відповідальності в енергетиці. Це Міненерго. Саме воно відповідальне за все, що відбуватиметься в державних компаніях галузі чи в енергосистемі."

[Як ми повідомляли раніше, 2 вересня 2024 року наглядова рада "Укренерго" більшістю голосів звільнила Кудрицького. Того ж дня Даніель Доббені (незалежний член і голова наглядової ради) та Педер Андреасен (незалежний член) оголосили, що подали заяви про дострокове припинення повноважень. – SOE Weekly.]

Про захист підстанцій "Укренерго":

"Перший рівень захисту – від уламків [і він побудований на 100%]. Другий – інженерні споруди, які захищають обладнання від шахедів [і він побудований лише на підстанціях "Укренерго", він не побудований на жодних інших об’єктах – наприклад, на електростанціях], третій – від ракет."

Кудрицький підтвердив, що захисту третього рівня підлягають 22 підстанції, і на це потрібно приблизно 100 млрд грн. "Цей проєкт призупинений, тому що на нього необхідно знайти гроші. "Укренерго" не відповідало за цей проєкт… Замовником є Держагентство з відновлення, яке укладало контракти з підрядниками… Зараз поки немає керівництва Агентства з відновлення. Коли воно буде призначене, … його завдання [буде знайти гроші на цей проєкт.]

[Як ми повідомляли раніше, причиною звільнення Кудрицького озвучувалась недостатня охорона об'єктів "Укренерго" і, як наслідок, проблеми з електроенергією, що виникли після російських обстрілів 26 серпня 2024 року. – SOE Weekly.]

На посаду нового голови правління "ПриватБанку" претендують десять кандидатів, пише Forbes Україна. Серед них є нинішні топменеджери "ПриватБанку" та іноземні банкіри, додає видання.

За даними Forbes Україна, на посаду можуть претендувати кілька українців:

Усі вищезгадані кандидати або відмовилися коментувати свою можливу участь у конкурсному відборі, не заперечуючи і не підтверджуючи її, або не відповіли на запит про коментар, додало видання.

[Розголошення імен потенційних кандидатів на посаду голови правління є поганою практикою, яка шкодить конкурсному відбору. По-перше, потенційний роботодавець повинен забезпечити конфіденційність кандидатів, оскільки кандидати рідко хочуть, щоб їхній нинішній роботодавець знав про те, що вони претендують на іншу роботу. По-друге, інформація про кандидатів, як правило, є чутливою для ринку. – SOE Weekly.]

За даними Forbes Україна, у переліку кандидатів також є такі іноземні банкіри:

троє чинних топменеджерів, які працюють в європейських банках – Swedbank, Intesa Sanpaolo та Raiffeisen Bank. Видання не називає їхніх імен, оскільки вони все ще мають роботодавців в інших країнах;

[Дивно, що Forbes Україна вирішило розрізняти "українських" та "іноземних" кандидатів. Всі "українські" кандидати, перераховані вище, наразі теж мають інших роботодавців. Крім того, один із них, Шевальов, обіймає посаду члена ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у Лондоні, Велика Британія. – SOE Weekly.]

"Цього разу є запит на українського CEO", – припустив співрозмовник Forbes Україна.

[Як ми повідомляли раніше, наприкінці червня 2024 року Герхард Бьош подав у відставку з посади голови правління "ПриватБанку". Докладніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Також ми писали, що контракт Бьоша спливає 1 листопада 2024 року. Докладніше про це читайте у нашому попередньому дайджесті. – SOE Weekly.]