Дональд Трамп створив акаунт у TikTok, який він свого часу намагався заблокувати

Американський мільярдер і 45 президент США Дональд Трамп приєднався до TikTok, яка належить китайському технологічному гіганту ByteDance. Раніше він намагався заборонити платформу, коли був президентом США.

Про це Трамп повідомив на своїй сторінці у TikTok.

Як повідомляє Politico, Трамп опублікував своє перше відео у TikTok в суботу ввечері. На 2 червня Трамп зібрав майже 600 тис підписників.

Як повідомляє Reuters, спроба Трампа заборонити TikTok у 2020 році, була заблокована судами. У березні 2024 року він заявив, що платформа становить загрозу національній безпеці, але також, що її заборона зашкодить деяким молодим людям і лише посилить Meta Platforms, Facebook, яку він різко критикував.

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Нагадаємо:

Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу.

Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соціальну мережу впродовж року.

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TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили 7 мільйонів доларів, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі у країні.

Повідомлялось, що власник TikTok, компанія ByteDance, радше закриє свій додаток, ніж продасть його, якщо компанія вичерпає всі законні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах додатків у США.

Американський бізнесмен Френк МакКорт, магнат у сфері нерухомості з амбіціями щодо покращення інтернету, заявив, що планує створити консорціум для участі в тендері на активи платформи TikTok у США.