Людей не хватает, зарплаты растут. Что происходит на рынке труда

Ринок праці в Україні переживає складні часи. Після початку великої війни кількість вакансій різко скоротилася, однак за два роки змогла поступово повернутися до показників 2022 року. Зараз сайти з пошуку роботи пропонують працевлаштування понад 100 тисяч спеціалістів.

Тепер виникла інша проблема. Якщо раніше працівникам було складно знайти роботу, то у 2024 році вже роботодавці зіткнулися з проблемою пошуку людей. Так країна, а передусім бізнес, дізналися, що таке кадровий голод.

Про дефіцит пропозиції робочої сили попереджали давно, адже причини цього явища загальновідомі: посилена мобілізація, внутрішня та зовнішня міграції, повільна адаптація до життя в новому місці. Що відбувається на ринку праці, з якими труднощами зіштовхнулися роботодавці та які зарплати пропонують?

Вакансій – тисячі, однак людей бракує

Дослідники Центру Разумкова констатують, що на початку 2024 року чисельність працездатного населення в Україні знизилася на 40% порівняно з 2021 роком. Скорочення робочої сили зумовлене, зокрема, демографічними втратами.

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"Співвідношення вакансій та резюме сягає критичного рівня. Якщо до повномасштабної агресії на одну вакансію припадали дві кандидатури, то зараз це співвідношення практично один до одного", – зазначила провідна експертка соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна.

Сайти з пошуку роботи вже третій місяць поспіль фіксують рекордну з початку великої війни кількість вакансій. На агрегаторі work.ua кількість вакансій дорівнює тій, яка була в першій половині лютого 2022 року: понад 106 тис. Аналогічна ситуація на платформі robota.ua: понад 108 тис.

Ринок праці відновлюється нерівномірно. Західні та центральні регіони суттєво перевищили показники лютого 2022 року. Найбільший приріст вакансій спостерігається в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Серед північних областей до показників дворічної давнини відновилася лише Чернігівщина.

На work.ua найбільше вакансій у сфері обслуговування (21 тис), у категоріях "Робочі спеціальності, виробництво" (19,2 тис) та "Продажі, закупівлі" (14,1 тис). На robota.ua працедавці найчастіше шукають спеціалістів у сфері торгівлі (20 тис), робітників (18,8 тис) та продавців (18,6 тис).

Нацбанк зазначав, що швидке зростання попиту на працівників в умовах обмеженої пропозиції призвело до скорочення рівня безробіття. Водночас там прогнозують, що найближчими роками безробіття все ще перевищуватиме довоєнні показники через зміни в структурі економіки, зовнішню та внутрішню міграції і нерівномірне відновлення в регіонах та галузях.

Як компанії вирішують проблему дефіциту кадрів

Підприємства із сфер, де зазвичай працювали чоловіки (будівництво, транспорт, добувна промисловість), нестачу працівників пов’язують з мобілізацією, кажуть у Нацбанку. Найбільше працедавців турбує мобілізація висококваліфікованих спеціалістів і тривалий час та значні витрати на підготовку заміни.

В НБУ наголошують, що вплив мобілізації на ринок праці після початку великої війни був значно меншим, ніж вплив міграції. Недавнє опитування Міністерства економіки показало, що для більшості роботодавців основною проблемою є пошук кваліфікованих працівників. Причиною цього є саме мобілізація.

Дефіцит кадрів змушує підприємства залучати групи населення, які раніше були менше представлені на ринку праці. Зокрема, це стосується жінок і тих, хто працює дистанційно. Залучення ветеранів війни та осіб з інвалідністю, набутою до лютого 2022 року, поки що незначне.

У work.ua кажуть, що на ринку є дефіцит і чоловіків, і жінок. У розрізі шукачів за статтю значних змін немає чотири місяці поспіль: 59% – жінки, 41% – чоловіки. Дефіцит кадрів спостерігається і в стереотипно чоловічих, і в стереотипно жіночих професіях. До прикладу, у категорії "Юриспруденція", де більшість кандидатів жінки, роботодавці також зіткнулися з відсутністю спеціалістів.

У work.ua відзначають, що підприємства почали впроваджувати різні інструменти для мінімізації впливу цієї проблеми: навчати жінок на стереотипно чоловічі посади (водії, трактористи, оператори в котельні) та залучати мігрантів.

В агенції міжнародного рекрутингу WorkMasters розповіли, що за період великої війни вони залучили в Україну близько 100 робітників з різних країн – переважно з Пакистану, Непалу, Індії, Бангладеш, Філіппін, країн Африки.

Мігрантів залучають для роботи в будівельній галузі та логістиці, сільському господарстві та виробництві, у сфері обслуговування. До прикладу, закордонних працівників уже найняв івано-франківський забудовник Blago Development.

Як змінився рівень середньої зарплати

Середня зарплата в Україні в першому кварталі 2024 року становила майже 19 тис грн, свідчать дані Держстату. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року, ця цифра зросла на 22,5%. В уряді прогнозують, що за підсумками 2024 року середньомісячна зарплата становитиме 21,8 тис грн.

Сайти з пошуку роботи показують трохи вищий рівень оплати праці. Якщо оцінювати зарплати, які вказує роботодавець на work.ua, то вони в середньому становлять майже 20 тис грн – на 2 тис грн більше, ніж на початку року.

Помітно змінилися категорії-лідери за рівнем зарплати. Найвищу грошову винагороду пропонують у сфері охорони та безпеки – 33 тис грн (у 1,7 разу більше, ніж на початку року). Річ у тім, що в цю категорію потрапили військові спеціальності на кшталт, зенітника, штурмовика та снайпера.

Порівняно з початком 2024 року також суттєво зросли зарплати в категоріях "Продажі, закупівлі" (на 7,4 тис грн) та "ІТ, комп'ютери, інтернет" (на 5,3 тис грн).

Найменші зарплати, як і на початку року, пропонують у торгівлі (17 тис грн), сфері освіти та науки (17,5 тис грн) і в категорії "Фінанси, банки" (17,5 тис грн).

Рівень середньої зарплати за вакансіями на агрегаторі robota.ua менший: 14,3 тис грн. Імовірно – через особливі методи її розрахунку. Натомість шукачі роботи в резюме в середньому вказують 20 тис грн бажаного доходу.

Державна служба зайнятості виокремила 15 найбільш затребуваних з початку року професій. У списку – робочі спеціальності та посади у сфері обслуговування. Серед цих професій найбільша середня зарплата в торгового представника (27,2 тис грн), менеджера з продажів (26,9 тис грн) та водія (24,6 тис грн).

Нацбанк у своєму звіті зазначив, що дефіцит кадрів змусить роботодавців підвищувати зарплати: "Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі. У 2025 році реальні зарплати в економіці перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі, зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями".

Ринок фрилансу

На ринку фрилансу підприємці теж зіткнулися з труднощами. За даними опитування онлайн-сервісу Freelancehunt, основний виклик для бізнесу – дефіцит кваліфікованих працівників. На це вказує 31% респондентів.

Крім того, багатьох роботодавців (29,3%) хвилює нестабільність на ринку праці, зумовлена глобальними економічними коливаннями та політичною ситуацією. Серед викликів підприємці виділяють конкуренцію та фінансові проблеми. Значна частина бізнесу планує поповнювати команди за допомогою фрилансерів, зокрема спеціалістів з веброзробки (46,3%), просування (45,6%) і дизайну (43%).

"Українські підприємці та бізнес дедалі активніше використовують перевірену практику залучення висококваліфікованих спеціалістів для реалізації завдань на проєктній основі. Так, у США понад 70% бізнесу наймають фрилансерів, які допомагають їм розвиватися", – зазначив керівник Freelancehunt Валентин Зюзін.

Водночас за останні три місяці реєстрація фрилансерів упала у 2,6 разу порівняно з 2023 роком. Чоловіків зареєструвалося на 20% менше.

Представники онлайн-сервісу зазначають, що в низькоконкурентних спеціалізаціях, тобто тих, які мають менше пʼяти відгуків на проєкт, конкуренція зростає, але вона все одно на доволі низькому рівні.

"Більшість спеціалізацій у цій ніші пов’язані з інформаційними технологіями. Частково зросла пропозиція з боку фрилансерів за вузькопрофільними спеціалізаціям на фрилансі за останні три місяці порівняно з аналогічним періодом 2023 року", – зазначили у Freelancehunt.

За словами Зюзіна, зростання конкуренції на фрилансі за популярними серед чоловіків спеціальностями викликане не напливом нових спеціалістів, а переходом чоловіків на фриланс як на основне місце роботи.

Військовий рекрутинг

Військовий рекрутинг на сайтах з пошуку роботи з’явився в листопаді 2023 року. За даними work.ua, у травні кількість пропозицій роботи від Сил оборони збільшилася на 15% і становить понад 4,7 тис вакансій.

Ба більше, уперше у 2024 році кількість відгуків на такі вакансії зросла. У травні шукачі надіслали понад 16,7 тис відгуків, що на 10% більше, ніж у квітні. Попри це, показник конкуренції впав через вищі темпи приросту кількості вакансій.

Серед шукачів, що відгукувалися на вакансії Сил оборони в травні, було 35% жінок. Зросла кількість відгуків від чоловіків призовного віку – на 19% порівняно з квітнем. Найбільше вакансій пропонує центр рекрутингу армії (486): від бухгалтера до гранатометника. На другому місці – Морська піхота (95 позицій).