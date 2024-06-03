Середня заробітна плата українця зросла на 22,5% в першому кварталі – Держстат

Середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22,5% порівняно з минулим роком і становить 18 903 грн, згідно з підсумками І кварталу 2024 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Відповідно до оприлюднених даних за січень - березень заробітна плата в середньому по Україні склала 18 903 грн, що становить 122,5% від показника минулого року. Тобто приріст склав 4245 гривень.

Традиційно найбільше заробляють у секторі інформації та телекомунікацій. Там середня заробітна плата становить 49 473 грн, що на 35,6% більше, ніж рік тому. Наступні в топі працівники сфери фінансів, страхової діяльності – 39 116 грн (+18,2% або 7129); та авіаційному транспорті – 34 699 грн (+30%).

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Найбільший абсолютний ріст середньої заробітної плати спостерігався також в секторі інформації та телекомунікацій. Проте цікаво, що наступним розмістився сектор водного транспорту, з ростом 10 950 грн (+42%). Таким чином середня зарплата в секторі зараз становить 26 085 грн.

Згідно з даними держстату, найменша середня заробітна плата цього кварталу зафіксована у сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 11 063 грн (+15,1%), у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг – 11 532 грн (+13,6%) та в освіті – 12 649 грн (+14,4%).

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Дефіцит кадрів на ринку праці у квітні загострився, роботодавці розмістили рекордну з початку повномасштабного вторгнення кількість вакансій. Втім, середня зарплата залишається незмінною три місяці поспіль - 20 тисяч гривень.

Економічна правда