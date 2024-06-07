Всі розділи
Укр / Рус

У київське метро йдуть працювати жінки, вже навчаються на машиніста – керівник метрополітену

П'ятниця, 7 червня 2024, 13:42 - Віктор Волокіта
 

У КП "Київський метрополітен" йдуть працювати жінки, наразі одна жінка навчається на машиніста.

Про це повідомив в.о. начальника комунального підприємства Віктор Вигівський.

Крім того, за його словами, жінки працевлаштовуються й на інші спеціальності. 

"Наразі в технічній школі триває підготовка майбутніх машиністів, серед слухачів – одна жінка. Ця група завершить навчання та вийде на лінію наприкінці цього року. Водночас найближчим часом ми оголосимо новий набір на курси машиністів. Сподіваємося, що до них долучаться як чоловіки, так і жінки. 

Реклама:

Загалом на підприємстві працює 41% жінок і 59% – чоловіків", – підкреслив Віктор Вигівський.

За його словами, ситуація з браком фахівців у столичному метро пов’язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою. 

"На сьогодні ми маємо більше 15% вакантних посад на підприємстві. Це вакансії слюсарів, токарів, електриків, машиністів метро", – розповів Віктор Вигівський. 

Реклама:

Нагадаємо:

КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.

Економічна правда

метрополітен Київ працевлаштування
Реклама:
Матеріали за темою
У столичному метро з понеділка збільшаться інтервали руху поїздів 2 червня 2024, 15:30
На станції метро "Вокзальна" у Києві розпочнуть капітальний ремонт ескалатора 2 червня 2024, 11:43
Київське метро збільшує інтервали поїздів через брак кадрів після мобілізації 30 травня 2024, 13:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті