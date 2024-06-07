У київське метро йдуть працювати жінки, вже навчаються на машиніста – керівник метрополітену

У КП "Київський метрополітен" йдуть працювати жінки, наразі одна жінка навчається на машиніста.

Про це повідомив в.о. начальника комунального підприємства Віктор Вигівський.

Крім того, за його словами, жінки працевлаштовуються й на інші спеціальності.

"Наразі в технічній школі триває підготовка майбутніх машиністів, серед слухачів – одна жінка. Ця група завершить навчання та вийде на лінію наприкінці цього року. Водночас найближчим часом ми оголосимо новий набір на курси машиністів. Сподіваємося, що до них долучаться як чоловіки, так і жінки.

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Загалом на підприємстві працює 41% жінок і 59% – чоловіків", – підкреслив Віктор Вигівський.

За його словами, ситуація з браком фахівців у столичному метро пов’язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.

"На сьогодні ми маємо більше 15% вакантних посад на підприємстві. Це вакансії слюсарів, токарів, електриків, машиністів метро", – розповів Віктор Вигівський.

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Нагадаємо:

КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.

Економічна правда