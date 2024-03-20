Робота в ІТ є, але не для програмістів. Чому компанії полюють на маркетологів та аналітиків

Більшість українських айтівців із щемом згадують роки до великої війни. Тоді, у період дешевих грошей, іноземні замовники обирали вітчизняні компанії, що стимулювало їх масштабуватися. За таких умов ІТ-спеціалістів у країні не вистачало і компанії полювали на фахівців усіх рівнів.

Проте в останній рік оптимізму на ринку талантів українського ІТ-сектору меншає. У 2023 році експорт IT-послуг з України впав на 8,5% до 6,7 млрд дол, а загальна кількість працівників 50-ти найбільших компаній скоротилася на 10,7 тис осіб.

У таких обставинах правила на ринку почали диктувати роботодавці. Для більшості айтівців ситуація виглядає так: роботу знати можливо, але важко.

У ці темні часи світло надії починають нести продуктові ІТ-компанії, чиї штати не тільки збереглися, а й часто невпинно розширюється. Продуктові компанії є лідерами з найму працівників, але найчастіше вони шукають не програмістів.

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Тепер компанії полюють на нетехнічних спеціалістів. Через дефіцит кадрів на ринку позиції маркетолога та аналітика закривати стає важче. Пошук non-tech-фахівців починає нагадувати недавню боротьбу за програмістів. Чому банальна професія маркетолога переживає ренесанс в ІТ-індустрії?

Хто задає тренд на ринку праці

За роки існування українського ІТ-сектору утворилася ситуація, коли на ринку праці домінували технічні працівники. У середині 2022 року їх частка у 50 найбільших ІТ-компаніях України становила 81,5%. Велика війна внесла свої корективи, спричинивши поступове скорочення числа програмістів до 77,4%.

За підсумками 2022 року лідерами з найму чи не вперше стали не сервісні, а продуктові компанії. Найактивніше в першій половині того року зростала компанія Ajax Systems, до якої приєдналися понад 800 спеціалістів.

"З 1995 року попит на програмістів зростав, росли і їхні зарплати. Зараз ситуація змінилася: іноді розробники самі платять рекрутерам, щоб ті знайшли їм роботу. Ера "увійти в ІТ за три місяці" померла, треба адаптуватися до нових реалій", – каже співзасновник Projector і карʼєрного стартапу Lezo Олександр Іванов.

З липня 2023 року по січень 2024 року шість продуктових ІТ-компаній стали лідерами найму. Сумарно Genesis, Uklon, Skelar, Megogo, Netpeak Group та Ajax Systems найняли 993 працівники. Зазвичай вони шукали нетехнічних спеціалістів.

"У 2023 році частка нетехнічних спеціальностей серед позицій, на які наймали в компаніях екосистеми Genesis, становила 53%. Технічних спеціальностей було 47%", – розповіла HR Business Partner у Genesis Катерина Ямненко.

Потреба в non-tech-спеціалістах пояснюється структурою продуктових ІТ-компаній. Серед усіх співробітників частка розробників коливається в межах 30-35%, а сервісні фірми мають у штаті понад 80% технічних працівників. Тому в час, коли аутсорс відчуває гостру нестачу клієнтів, продуктові компанії не лише зберігають показники 2021 року, а й нарощують оберти, виходячи на нові ринки.

Так, "венчур білдер" Skelar став лідером зростання в другому півріччі 2023 року, що було зумовлено запуском нових портфельних компаній, а також зростанням бізнесів early stage (ранній етап розвитку). Як результат частка найнятих розробників у 2023 році на сайті з пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni зменшилася із 46% до 43%, а нетехнічних – зросла із 17% до 21%.

Кого шукають

Серед усіх нетехнічних спеціальностей беззаперечним лідером є маркетинг. Тільки за 2023 рік кількість вакансій у цьому напрямку зросла на понад 28%.

"Найбільше найняли спеціалістів у маркетинговому домені, аналітиків, продуктових менеджерів, дизайнерів, операційних менеджерів. У нас відкрито близько 30 вакансій, з них нетехнічних – 25. Найбільше вакансій – у маркетинговому напрямку", – зазначає Recruitment Lead у Skelar Олеся Дзьоба.

Серед чотирьох найбільш затребуваних позицій у Netpeak Group – класичні вакансії: SEO Specialist, PPC Specialist, Project Manager та Email Marketer.

"Зараз у компанії відкрито понад 80 вакансій. У роботі Netpeak Talent – рекрутингової агенції Netpeak Group – частка запитів на закриття нетехнічних позицій від зовнішніх клієнтів – продуктових компаній у 2023 році становила 75%", – розповідає recruitment Team Lead у Netpeak Talen Юлія Комарницька.

Вона підтверджує, що найбільш затребуваними виявились маркетологи – 62%. Більшість запитів щодо маркетингу припадають на пошук спеціалістів загального напрямку: Marketing Lead, Marketing Manager та Head of Marketing.

"Зростання попиту на маркетологів з початку великої війни пов'язане з потребою бізнесу в нових стратегіях залучення клієнтів, а компетенцій для пошуку таких фахівців у рамках компанії клієнта не завжди вистачає", – додає Комарницька.

У Genesis вказують на те, що серед нетехнічних спеціальностей компанія має найбільше відкритих вакансій у доменах "маркетинг" та "аналітика".

За словами Іванова, зараз ідеальний час для маркетологів, SMM-ників, піарників, sales-менеджерів. "У найближчому майбутньому попит на маркетингові, креативні та менеджерські спеціальності тільки зростатиме", – переконує він.

Знайти спеціалістів непросто

Потреба українського ІТ-сектору в нетехнічних спеціалістах у 2023 році залишалася сталою, але з 2024 року фіксується суттєве зростання їх найму.

"У 2023 році частка нетехнічних позицій в Uklon становила близько 45%. Проте у 2024 році цей показник сягає 64% і ми бачимо, що тенденція зберігається", – розповідає Head of Recruitment в Uklon Дарʼя Кружиліна.

Один з найвищих показників найму нетехнічних спеціалістів у 2023 році був у Netpeak Group. Компанія залучила 88% таких фахівців. За словами Комарницької, на одного розробника Netpeak наймає дев’ять "нерозробників", найчастіше це продакт-менеджери, проджект-менеджери та QA-спеціалісти.

Трохи менші показники в Megogo та Skelar. "За останній рік близько 70% найму припали на нетехнічних спеціалістів. Загалом ми наймаємо співробітників у різні департаменти: закупка, управління контентом, маркетинг, продажі, комерція, фінанси, розробка, розвиток продукту", – розповіли ЕП в Megogo.

У Skelar ситуація аналогічна. У 2023 році "венчур білдер" найняв 343 людини, з яких 240 або 70% – нетехнічні спеціалісти.

Попри значний попит, знайти кандидатів на нетехнічні спеціальності стає дедалі важче. У більшість ІТ-компаній, які шукають маркетолога чи аналітика, виникають труднощі, а час на закриття вакансії значно збільшився.

"Нетехнічних спеціалістів з досвідом та знаннями на ринку небагато. Пошук хорошого перформанс-маркетолога може тривати три місяці, тоді як середній час закриття вакансії в екосистемі – півтора місяця", – пояснює Ямненко.

"Закриття нетехнічних вакансій у 2023 році в нас тривало в середньому 44 дні, а іноді й довше. Ми відчували нестачу сильних спеціалістів", – додає Дзьоба.

Кращі результати з пошуком кандидатів в Uklon, але окремі спеціальності все ж вибиваються із звичного режиму найму компанії. "Середній показник становить десять днів для IT, 18 – для non-tech. Найшвидший процес може тривати кілька днів, а найдовший – близько місяця. Один з рекордсменів 2024 року – Head of Product Marketing, якого шукали 39 днів", – розповідає Кружиліна.

У Megogo хоч і визнають, що на ринку зберігається дефіцит кадрів, проте додають, що темпи закриття вакансій відповідають стандартним процесам, а час на закриття позицій залежить від конкретних посад. "Саме наш ринок, який активно розвивається, приваблює достатньо кандидатів, які шукають нові виклики, цікаві проєкти та досвід роботи з іншими країнами", – кажуть там.

У Netpeak у 2023 році середній термін закриття вакансії становив 36 днів. Там наразі не бачать особливих труднощів з найманням нетехнічних спеціалістів.

Куди зникли маркетологи

Дефіцит кадрів опитані ЕП компанії пояснюють війною та міграцією. "За даними "Опендатаботу", 2,4 мільйона українців виїхали і не повернулися. Найбільш суттєво це помітно на найманнях спеціалістів віком 18-22 роки, велика кількість з яких була вимушена навчатися за кордоном", – відзначає Дзьоба.

Дефіцит кадрів також спричинили мобілізація та недостатній досвід кандидатів. Новачкам важче влаштуватися в продуктові компанії, ніж в аутсорсингові. Для нетехнічних фахівців цей бар'єр ще вищий. Загалом 67% non-tech-спеціалістів у продуктових ІТ-компаніях мають понад три роки досвіду, 38% – рівень Senior і вище, а аутсорсингові фірми надають перевагу кандидатам з меншим досвідом.

Ще один чинник – брак прикладних навичок та невідповідність досвіду і зарплатних очікувань у кандидатів. Рівень освіти, яку здобувають спеціалісти у вишах, часто не відповідає вимогам до кандидата. Компанії змушені витрачати кошти на підвищення кваліфікації, що впливає на розмір початкової винагороди.

Останній чинник – неготовність кандидатів змінювати роботу. За словами Дзьоби, у Skelar упродовж останніх двох років постійно стикаються з неготовністю кандидатів змінювати компанію через страх невідомості та нестабільність.

Що робитимуть компанії

Продуктові ІТ-компанії опинилися в ситуації, у якій кілька років тому перебували аутсорсинг та аутстафінг. Компанії вимушені знижувати поріг входу для новачків та інвестувати в освіту. У Genesis є курс "Маркетинг ІТ-продуктів" для студентів.

Освітня команда однієї з найбільших продуктових ІТ-компаній країни працює над курсом "Аналітика в продуктовому IT". Про зростання інтересу до навчання говорять і в Projector, де попит на нетехнічні курси зріс на 20-40%.

Інвестиції в освіту мають наситити ринок талантів фахівцями. Такий же шлях пройшли українські аутсорсингові гіганти, чиїми руками була побудована вітчизняна ІТ-індустрія, що зараз налічує понад 300 тис спеціалістів.

"У бізнесів чимало вимог, тож спеціалістів, особливо рівня senior, знайти складно. Значно легше їх виростити, тому наші компанії навчають людей "під ключ", – пояснює принцип роботи Netpeak Group Комарницька.

Також продуктові бізнеси замовляють проєкти освітніх компаній. Наприклад, на початку 2024 року компанія з кар’єрного розвитку в диджитал Choice31, стартап-студія мобільних застосунків Kiss My Apps та фінтех-стартап Saldo Apps створили та запустили курс-симулятор для Mobile Product Managers.