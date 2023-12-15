Биті Tesla із США та нові "китайці". Чому в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів

Високі ціни тривалий час були однією з головних причин низького попиту на електромобілі та гібридні авто. Проте статистика свідчить, що попри війну українці стали дедалі частіше обирати саме ці транспортні засоби.

Причому коли йдеться про вибір нового електромобіля, то виявляється, що покупці віддають перевагу моделям, виробленим у Китаї. Річ у тім, що в останні кілька років у Піднебесній з’явилося чимало версій із запасом ходу до 500 км, а ціна на них знизилася через підвищення конкуренції на ринку.

Серед уживаних електричних авто українці віддають перевагу Tesla із США, які часто потрапляють в Україну після ДТП, та Nissan Leaf з країн ЄС. За даними Інституту досліджень авторинку, листопад став рекордним за кількістю придбаних нових та вживаних електромобілів – 6,2 тис. Це на 190% більше, ніж торік.

Продажі гібридних машин, за даними асоціації "Укравтопром", у жовтні вперше перевищили довоєнні показники. У звітному періоді було зареєстровано майже 1 800 таких авто, що стало рекордним показником за останні 22 місяці.

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Бум електромобілів

Статистично український ринок електромобілів росте шаленими темпами. Не так давно, наприкінці 2021 року, в країні було зареєстровано всього 8541 транспортний засіб. А на 1 січня 2023 року, за даними Головного сервісного центру МВС, їх було вже 46830 одиниць.

За неповний рік, на кінець листопада їхня кількість практично подвоїлася – до 83116 одиниць. Як свідчать дані Інституту досліджень авторинку, за останній рік, кількість електромобілів у відсотковому відношенні серед всіх зареєстрованих впродовж цього періоду легкових авто в Україні зросла з 8,4 до 16,6%.

Джерело: eauto.org.ua

Збільшенню попиту на електромобілі сприяють нульова ставка розмитнення та відсутність ПДВ. Наприклад, при їх імпорті потрібно сплатити лише акциз (1 євро за кВт-год батареї) – до 100 євро за машину. Інша причина – поява моделей із запасом ходу 300-500 км за ціною, яка не суттєво відрізняється від авто з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). Попит підігріває і зростання цін на пальне.

Серед нових електрокарів лідером за кількістю продажів у 2023 році є Volkswagen ID.4. Ця модель із запасом ходу до 600 км з’явилася на ринку три роки тому.

У сегменті вживаних електроавто українці віддають перевагу Nissan Leaf – машині з порівняно невеликим запасом ходу (200 км), але приємною ціною. Залежно від року випуску і його стану вона коливається в межах 10-20 тис дол.

Жовтень став рекордним за кількістю придбаних нових гібридних авто. За даними "Укравтопрому" у трійці лідерів – Nissan Qashqai (207), Toyota RAV-4 (161), Toyota Corolla Cross (102). Серед уживаних авто найпопулярнішим став Ford Fusion US (58). У 2023 році українці придбали 13,8 тис гібридних авто, з них 59% – нові.

Показово, що українці схильні довіряти відомим брендам, попри те, що всі моделі із згаданої трійки лідерів нових електромобілів виготовляються в Китаї. Наприклад, значну частину електрокарів марки Volkswagen виготовляють у партнерстві з двома тамтешніми компаніями – SAIC Motor та FAW.

"Volkswagen ID.4 за ціною та характеристиками близький до Tesla Model 3/Model Y. Ціна конкурентна з іншими електроавто та новими авто з двигуном внутрішнього згоряння, тим паче – у сегменті кросоверів. Кросовери популярні на ринку нових авто в Україні, наразі таких понад 70% і їх популярність зростає", – пояснює директор Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Джерело: eauto.org.ua

Honda M-NV виготовляють Dongfeng та Honda. Більшу частину електрокарів Toyota BZ4X також виготовляють у Китаї на спільному підприємстві FAW-Toyota.

Ціна стимулює попит

Китайцям вдалося максимально наблизити ціни на електрокари до автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння завдяки здешевленню виробництва батарей. Майже ідентичні версії Volkswagen ID.4 випускають у трьох країнах: у США – для американського ринку, у Німеччині – для Європи, у Китаї – для решти світу.

В Україні популярна китайська версія, яку сюди доставляють неофіційні дилери. Її вартість з доставкою та розмитненням стартує від 25 тис дол, тоді як європейська коштуватиме понад 42,6 тис євро. У США ціни починаються від 42 тис дол.

Китайські виробники намагаються здешевити цей електромобіль ще більше. У вересні ціну на базову модель Volkswagen ID.4 (Crozz), яка коштувала 26,7 тис дол, знизили до 20,1 тис дол. Українські імпортери опинилися в ситуації, коли моделі 2021-2022 років коштують дорожче, ніж такі самі 2023 року випуску.

Опитані ЕП компанії пропонують купувати електрокари з доставкою через три місяці. Доставляють їх у порти Польщі чи Румунії, а звідти – автовозом в Україну.

"У червні 2022 року ми одні з перших почали продавати базову версію Volkswagen ID.4 за 44 тисячі доларів. Зараз електрокар тієї ж комплектації в Києві коштує 31 тисячу доларів, а на замовлення з доставкою через три місяці – ще дешевше", – каже представник однієї з компаній, яка імпортує електрокари з Китаю.

За словами Бучацького, китайські моделі від європейських відрізняються мовою меню (китайська, частково англійська), стандартами та портами для заряджання. Є незначні відмінності в дизайні, внутрішньому оздобленні та якості матеріалів. Крім того, на китайські авто встановлюють батареї місцевого виробництва.

Українізувати авто можна за допомогою неофіційних сервісів. Коштує це близько 1,5 тис дол. Однак через те, що китайські моделі завозять неофіційні дилери, потенційні власники не отримують офіційної гарантії, стикаються з браком запчастин і не можуть обслуговуватися на офіційних сервісах.

Експерти Інституту досліджень авторинку зазначають, що 85% нових електромобілів, які українці придбали в жовтні, вироблені в Китаї. Їх особливістю, у тому числі Volkswagen ID.4/ID.6, є інший тип роз’єму для зарядки.

Джерело: eauto.org.ua

Ця проблема вирішується за допомогою перехідників. Наприклад, перехідник для повільної зарядки автомобіля з конектором Type 2 коштує близько 100 дол. Ними комплектують майже всі електромобілі, які привозять з Китаю. Їх потужності вистачає, щоб зарядити батарею машини вдома за одну ніч.

Для користування публічними зарядними станціями знадобиться перехідник для швидкісної зарядки, який коштує 1500-1700 дол. Однак це дешевше, ніж європейська версія авто з вбудованим відповідним типом конектора.

"У нашій мережі є лише 21 зарядна станція з конектором GB/T, але ринок показує, що критичних проблем із зарядкою немає. Дедалі більше станцій мають конектор GB/T, власники користуються перехідниками або переобладнують свої ID на європейський стандарт CCS", – говорить засновник платформи Go To-U для власників зарядних станцій Назар Шимоне-Давида.

На тлі зростання інтересу до електрокарів збільшуються й обсяги кредитування. В Ощадбанку зазначають, що найбільшим попитом серед клієнтів, які обирають електромобіль у кредит, користується VW ID.4, серед гібридів – Toyota RAV4.

"Уперше суттєве зростання попиту на кредити на електрокари ми відчули у 2022 році після відновлення автокредитування на тлі дефіциту та зростання цін на пальне. Цей тренд не зупинила навіть імовірність блекауту. Другий рік поспіль ми спостерігаємо динамічне зростання частки електрокарів та гібридів у продажах нових авто і це знаходить своє відображення в кредитних продажах", – розповідає заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.

Засилля вживаних Tesla

Попри популярність нових китайських електрокарів, український ринок рухає сегмент уживаних електромобілів. Тут упевнено лідирує Tesla. У 2021 році українці ввезли 454 таких авто, у 2022-му – 1 100, за неповний 2023-й – 4 669.

Найпопулярнішими є більш бюджетні моделі Tesla Model 3 та Tesla Model Y, яких лише за листопад завезли понад 700. Здебільшого українці купують авто, відновлені після ДТП. На сайті з продажу авто auto.ria майже 3 200 пропозицій Tesla. Серед них, як заявляють продавці, лише 600 не були в ДТП.

Популярна Tesla Model 3 залежно від комплектації коштує 25-40 тис дол. У США їх зазвичай купують на страхових аукціонах на 10-15 тис дол дешевше. У жовтні українці придбали в США 433 вживані Tesla Model 3, 226 – Tesla Model Y і 192 – Tesla Model S. Більшість Tesla, які не були в ДТП, потрапляють в Україну з ЄС.

Зростання ринку не зупинити

У жовтні Китай оголосив про рекордні продажі електромобілів. Попри припинення у 2022 році 11-літньої програми субсидування обсяги їх реалізації за місяць зросли на 29%. Світовий ринок електрокарів із січня по вересень зріс на 34%.

В Україні популярність електромобілів зростає попри війну і Китай активно завойовує вітчизняний ринок. Українців не зупиняють ні відсутність гарантії та сервісного обслуговування, ні обмежена кількість швидкісних зарядних станцій.