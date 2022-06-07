Паливна криза в Україні підвищила попит на електромобілі – асоціація

У травні 2022 року український автопарк поповнився 1016 повністю електричними автомобілями (BEV) - це на 63% більше, ніж рік тому.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.

Зазначається, що такий результат виявився кращим з початку року.

При цьому, частка нових машин в цій кількості становила 28% проти 11% торік.

"Основну масу зареєстрованих у травні електромобілів склали легкові авто - 984 шт. (нових - 287 шт., уживаних - 697 шт.).

У порівняння із торішнім результатом реєстрації легкових BEV у травні підскочили майже на 67 відсотків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 32 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, нових машин не було. Відносно травня 2021 року попит на комерційні електромобілі не змінився.

"Всього за п’ять місяців з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 3090 електромобілів, що на 2,5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Частка уживаної техніки в цій кількості складає 80 відсотків", - додали в асоціації.

Як і раніше, найпопулярнішим електрокаром на ринку України залишається Nissan Leaf (за 5 місяців 567 авто цієї моделі отримали українську реєстрацію).

На другому місці - Tesla Model 3 (263 реєстрації).

Замикає топ-3 Volkswagen e-Golf (156 авто).

Також у топ-5 Volkswagen ID.4 - 138 шт. та Dong Feng M-NV - 132 реєстрації

А лідером на ринку комерційних електромобілів залишається Renault Kangoo Z.E. - 77 реєстрацій.

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Економічна правда