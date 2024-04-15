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В Україні зростає попит на китайські електрокари: які авто купують українці 

Понеділок, 15 квітня 2024, 09:21 - Анастасія Дячкіна

Впродовж І квартала 2024 року українці придбали близько 4,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".

Із загальної кількості легкових авто: нових – майже 3 тис од. (+114%); вживаних – близько 1,2 тис од.(+21%).

Загалом у першому кварталі автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.

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У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 2%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  • Volkswagen iD.4 - 750 од.;
  • Honda eNS1 - 255 од.;
  • BYD Song Plus - 227 од.;
  • Nissan Ariya - 189 од.;
  • Geely Atlas Pro - 164 од.

Топ-5 вживаних легковиків з Китаю:

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  • Volkswagen iD.4 - 350 од.;
  • Nissan Ariya - 103 од.;
  • Honda eNS1 - 99 од.;
  • Toyota bZ4X - 70 од.;
  • Volkswagen ID.6 - 48 од.

Нагадаємо: 

У березні 2024 року автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - порівняно з березнем 2023 року попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.

авто електромобіль Китай Укравтопром
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