В Україні зростає попит на китайські електрокари: які авто купують українці 

Впродовж І квартала 2024 року українці придбали близько 4,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".

Із загальної кількості легкових авто: нових – майже 3 тис од. (+114%); вживаних – близько 1,2 тис од.(+21%).

Загалом у першому кварталі автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.

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У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 2%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Volkswagen iD.4 - 750 од.;

Honda eNS1 - 255 од.;

BYD Song Plus - 227 од.;

Nissan Ariya - 189 од.;

Geely Atlas Pro - 164 од.

Топ-5 вживаних легковиків з Китаю:

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Volkswagen iD.4 - 350 од.;

Nissan Ariya - 103 од.;

Honda eNS1 - 99 од.;

Toyota bZ4X - 70 од.;

Volkswagen ID.6 - 48 од.

Нагадаємо:

У березні 2024 року автопарк України поповнили понад 4,4 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - порівняно з березнем 2023 року попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.