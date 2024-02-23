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Стало відомо, наскільки зростуть пенсії в Україні з березня

П'ятниця, 23 лютого 2024, 12:44 - Анастасія Жарикова

Кабінет Міністрів на засіданні 23 лютого ухвалив рішення про індексацію пенсійних виплат в Україні з 1 березня.

Про це стало відомо з засідання уряду.

Уряд ухвалив постанову "Про індексацію пенсійних і страхових виплат і додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році", яка є в розпорядженні ЕП.

Згідно з документом, пенсії будуть проіндексовані на 7,96%.

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Також постановою з 1 березня 2024 року збільшується на коефіцієнт 1,0796:

  • показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески;
  • пенсій військовослужбовців;
  • пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • пенсій за особливі заслуги особам;
  • пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову науково-технічну діяльність";
  • щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Також було визначено рівень підвищення для пенсій, призначених у 2021-2023 роках, у розмірі 100 гривень.

Розмір збільшення пенсій не може перевищувати 1 500 гривень.

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Економічна правда

Кабмін пенсії
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