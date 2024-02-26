"Нафтогаз" розподілятиме газ у ще трьох областях

Оператор "Газмережі" під координацією групи "Нафтогаз" з 1 березня відповідатиме за розподіл природного газу ще в трьох областях - Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Газмережі" отримали ліцензію на розподіл газу в усій Чернівецькій області, а також у Тисьменицькому районі Івано-Франківської області та Коростишівському районі на Житомирщині.

Таким чином, з 1 березня Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська філії "Газмережі" обслуговуватимуть усіх мешканців цих областей", - йдеться у повідомленні.

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При цьому особові рахунки клієнтів залишаються незмінними.

Проте з березня за послуги з доставки газу потрібно буде сплачувати за новими реквізитами.

"Клієнти також мають можливість повернути переплату за послуги з доставки газу, яка була сплачена на рахунки АТ "Чернівцігаз", АТ "Тисьменицягаз" і АТ "Коростишівгаз". Для цього достатньо подати відповідну заяву у найближчий Центр обслуговування клієнтів "Газмереж" в межах області", - пояснили в компанії.

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Нагадаємо:

Протягом 2023 року "Нафтогаз" повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.