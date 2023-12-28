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Уряд ще на 3 місяці продовжив терміни ідентифікації пенсіонерів-переселенців

Четвер, 28 грудня 2023, 13:05 - Олексій Павлиш
 
unsplash

Кабінет міністрів продовжив до 31 березня 2024 року терміни фізичної перевірки пенсіонерів, які стали ВПО до повномасштабної війни.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"У звʼязку зі скасуванням карантину з 1 липня 2023 року, було відновлено норму щодо проходження такими пенсіонерами з числа ВПО ідентифікації для продовження отримання пенсій. Але для того, аби дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, уряд продовжив строк для неї спочатку до 31 грудня 2024 року, а 27 грудня - ще, до 31 березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи, що під час війни частина українців не можуть фізично відвідати відділення банку чи відділення Пенсійного фонду, було значно розширено способи проходження фізичної ідентифікації, додали в міністерстві.

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Наявні сьогодні інструменти дозволяють пройти її як віддалено, так і особисто відвідавши банківську установу чи Пенсійний фонд.

"Визначений термін в 3 місяці необхідно використати, щоб пройти ідентифікацію зручним для себе способом, онлайн, офлайн чи за допомогою відеоконференції", - пояснили у відомстві.

У випадку непроходження ідентифікації пенсія накопичуватиметься на розрахунковому рахунку пенсіонера, до моменту проходження ідентифікації. Після проходження - уся сума пенсії перераховуватиметься на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати.

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"Це передбачено для того, щоб уникнути зловживань та ситуацій, коли коштами може скористатися інша людина, отримавши доступ до картки і ПІН-коду", - уточнили в міністерстві.

Економічна правда

пенсії Кабмін Мінсоцполітики
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