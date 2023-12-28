Уряд ще на 3 місяці продовжив терміни ідентифікації пенсіонерів-переселенців

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Кабінет міністрів продовжив до 31 березня 2024 року терміни фізичної перевірки пенсіонерів, які стали ВПО до повномасштабної війни.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

"У звʼязку зі скасуванням карантину з 1 липня 2023 року, було відновлено норму щодо проходження такими пенсіонерами з числа ВПО ідентифікації для продовження отримання пенсій. Але для того, аби дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, уряд продовжив строк для неї спочатку до 31 грудня 2024 року, а 27 грудня - ще, до 31 березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи, що під час війни частина українців не можуть фізично відвідати відділення банку чи відділення Пенсійного фонду, було значно розширено способи проходження фізичної ідентифікації, додали в міністерстві.

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Наявні сьогодні інструменти дозволяють пройти її як віддалено, так і особисто відвідавши банківську установу чи Пенсійний фонд.

"Визначений термін в 3 місяці необхідно використати, щоб пройти ідентифікацію зручним для себе способом, онлайн, офлайн чи за допомогою відеоконференції", - пояснили у відомстві.

У випадку непроходження ідентифікації пенсія накопичуватиметься на розрахунковому рахунку пенсіонера, до моменту проходження ідентифікації. Після проходження - уся сума пенсії перераховуватиметься на рахунок пенсіонера з місяця, у якому припинилось фінансування виплати.

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"Це передбачено для того, щоб уникнути зловживань та ситуацій, коли коштами може скористатися інша людина, отримавши доступ до картки і ПІН-коду", - уточнили в міністерстві.

Економічна правда