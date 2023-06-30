Новий керівник нового "Укроборонпрому", недоукомплектовані наглядові ради "Нафтогазу" й "Укренерго"

Корпоративне управління держпідприємств

"Укроборонпром" офіційно перетворено на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". 28 червня 2023 року міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що держконцерн "Укроборонпром" ліквідовано, а замість нього створено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" ("УОП").

За словами Камишіна, наступним кроком у трансформації компанії, серед іншого, буде передача персоналу та майна. Після цього буде сформовано наглядову раду відповідно до стандартів ОЕСР.

[За даними YouControl, "УОП" було зареєстровано як акціонерне товариство 28 червня 2023 року. – SOE Weekly.]

Концепцію реформи корпоративного управління та перетворення "Укроборонпрому", включаючи цільову модель та детальний план дій, було розроблено членами команди SOE Weekly Андрієм Бойцуном, Олександром Лисенком та Дмитром Яблоновським, а також міжнародною юридичною фірмою Kinstellar у березні 2020 року. Огляд відповідних матеріалів міститься в Огляді ОЕСР корпоративного управління держпідприємств.

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Раніше ми повідомляли, що в липні 2021 року Верховна Рада ухвалила Закон 1630-IX (раніше відомий як законопроєкт №3822), який заклав основу для трансформації "Укроборонпрому".

9 грудня 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив постанови та розпорядження про перетворення "Укроборонпрому" на акціонерне товариство. Уряд також схвалив перетворення 43 некорпоратизованих підприємств "Укроборонпрому" на акціонерні товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, які повністю контролюються державою.

Як ми писали раніше, Кабмін заявив у пресрелізі, що прийняв постанову про корпоратизацію "Укроборонпрому" 21 березня 2023 року. Згодом ми повідомляли, що корпоратизація "Укроборонпрому" ще не розпочалася, оскільки постанову уряду ще було не оприлюднено.

Згодом ми писали, що 4 травня 2023 року Кабінет Міністрів опублікував постанову про перетворення "Укроборонпрому" на УОП. (Детальніше читайте в одному із наших попередніх дайджестів).

Пізніше ми повідомляли, що перетворення "Укроборонпрому" на "УОП", як того вимагала постанова Кабміну від 21 березня 2023 року, на той момент досі було заблоковано.

Гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв подав у відставку, Кабмін призначив Германа Сметаніна гендиректором новоствореної "Української оборонної промисловості". 27 червня 2023 року президент Володимир Зеленський прийняв відставку Юрія Гусєва з посади генерального директора "Укроборонпрому".

Гусєв працював на посаді гендиректора концерну з грудня 2020 року. Коментуючи свою відставку, він зазначив, що президент довірив йому реформування "Укроборонпрому". За словами Гусєва, створення "Української оборонної промисловості" ("УОП") створює передумови для перетворення "Укроборонпрому" на сучасну високотехнологічну оборонну компанію.

За даними джерел "Економічної правди" (ЕП), Гусєва було звільнено через погану роботу "Укроборонпрому" під його керівництвом.

ЕП додала, що головною проблемою "Укроборонпрому" під керівництвом Гусєва була ракетна програма (Гусєв був її координатором). Джерела ЕП повідомили, що згідно з новими планами, затвердженими у 2022 році, президенту Зеленському обіцяли, що українські ракети "Сапсан" будуть масово знищувати російську військову інфраструктуру в глибині території РФ уже в травні 2023 року, але цього так і не сталося. Пізніше "Укроборонпром" визнав проблеми з реалізацією ракетної програми.

За даними джерел ЕП, Гусєв попросив президента перевести його на дипломатичну роботу в одну з європейських країн, з якими Україна має тісні оборонні контакти, але Зеленський поки не задовільнив його прохання.

24 червня 2023 року Кабінет Міністрів призначив Сметаніна генеральним директором "УОП" з 28 червня 2023 року.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, Сметанін має три основні завдання:

збільшити виробництво боєприпасів та військової техніки;

побудувати ефективну антикорупційну інфраструктуру на підприємстві;

трансформувати колишній "Укроборонпром".

У міністерстві зазначили, що Сметанін має дев'ятирічний досвід роботи в оборонній промисловості.

За словами джерел ЕП в уряді, Сметанін пройшов шлях від самого низу на заводі до посади директора. ЕП повідомила, що Сметанін розпочав свою кар'єру інженером у КБ ім. Морозова, потім працював на Львівському бронетанковому заводі, на заводі ім. Малишева директором з виробництва, потім у віці 28 років став гендиректором Харківського бронетанкового заводу, а незабаром після цього – гендиректором заводу ім. Малишева. [Всі ці держпідприємства входили до "Укроборонпрому". – SOE Weekly.]

Раніше ми повідомляли, що перетворення "Укроборонпрому" на "УОП", як того вимагала постанова Кабміну від 21 березня 2023 року, станом на середину червня було заблоковано.

Перед затвердженням постанови на засіданні Кабміну з її проєкту було вилучено пункти, які дозволяли зареєструвати нову компанію. Також було вилучено пункт, яким Гусєва призначалося в.о. гендиректора нової компанії до призначення постійного гендиректора.

Нещодавно трансформацію було розблоковано та запущено (див. вище у цьому випуску).

Наглядовій раді "Нафтогазу" досі бракує одного члена. Як ми повідомляли раніше, 24 січня 2023 року Кабінет Міністрів призначив шістьох із семи членів наглядової ради "Нафтогазу". З того часу, за п’ять місяців після того, Кабмін поки не призначив останнього члена наглядової ради.

До складу нової наглядової ради увійшли Ентоні Маріно (голова ради), Тор Мартін Анфіннсен, Річард Хуквей та Людо Ван дер Хейден як незалежні члени. Представниками держави стали Ростислав Шурма та Наталія Бойко (заступник голови ради).

Зазначимо, що згідно зі статутом "Нафтогазу", його наглядова рада має складатися з семи членів: більшість незалежних членів і меншість – представників держави. Це означає, що залишається призначити ще одного члена наглядової ради, який може бути як представником держави, так і незалежним членом.

[Причиною непризначення представника держави часто є те, що уряд не зміг запропонувати кандидатуру, яку би погодив Номінаційний комітет, що обирає членів наглядових рад особливо важливих для економіки підприємств. Із січня Кабмін не повідомляв, чому сьомого члена наглядової ради "Нафтогазу" – чи то представника держави, чи то незалежного члена – досі не призначено, або хто ним буде. – SOE Weekly.]

Наглядовій раді "Укренерго" досі бракує одного незалежного члена. Кабінет Міністрів досі не призначив одного незалежного члена до наглядової ради "Укренерго", більш ніж через рік після того як з’явилася відповідна вакансія внаслідок дострокового припинення повноважень Деяна Остоїча у квітні 2022 року.

Згідно Закону про управління об'єктами державної власності, більшість складу наглядової ради держпідприємства має складатися з незалежних членів. Відповідно до статуту "Укренерго", наглядова рада має складатися з семи членів: чотирьох незалежних членів та трьох представників держави.

Згідно з інформацією на сайті "Укренерго", зараз до складу наглядової ради входять три незалежні члени (Педер Андреасен, Даніель Доббені та Роман Піонковскі) та три представники держави (Юрій Бойко, Юрій Токарський та Олександр Баранюк). Таким чином, незалежні члени не становлять більшості у наглядовій раді, що не відповідає вимогам закону та статуту "Укренерго".

Від квітня 2022 року Кабмін не повідомляв, чому четвертого незалежного члена досі не призначено.

На вебсайті "Укренерго" також не зазначено, чи обрано серед діючих членів наглядової ради голову, а також чи створила наглядова рада комітети. Відповідної інформації також не міститься на інших ресурсах, передбачених для розкриття обов’язкової інформації акціонерними товариствами. Це може свідчити про те, що голову наглядової ради "Укренерго" не обрано, а комітетів при наглядовій раді не створено.

[У випадку з головою наглядової ради це означає, що її члени мають окремо обирати головуючого на кожне засідання.

У випадку, якщо ж наглядова рада "Укренерго" дійсно не створила комітетів, це свідчить про порушення вимог законодавства. Так, відповідно Закону про акціонерні товариства, в акціонерних товариствах, що належать державі обов’язково утворюються комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень та винагород. – SOE Weekly.]

Як ми повідомляли раніше, останній склад наглядової ради "Укренерго" було призначено 9 грудня 2021 року. Спочатку вона складалася з семи членів, четверо з яких були незалежними: Педер Андреасен, Даніель Доббені, Деян Остоїч та Роман Піонковскі. Представниками держави було затверджено Юрія Токарського та Михайла Ільницького.

Як виявилося згодом, третього представника держави, Юрія Бойка, було затверджено Кабміном ще в липні 2021 року, але Міністерство енергетики не призначило його членом наглядової ради "Укренерго" до 9 грудня 2021 року.

На той час Ільницький продовжував виконувати обов'язки керівника "Чернігівобленерго". У такому випадку, ймовірно, відповідно до Закону про управління об'єктами державної власності, він не міг бути членом наглядової ради "Укренерго", оскільки "Чернігівобленерго" працює на суміжному ринку.

Також ймовірно, що Ільницький не міг бути членом наглядової ради "Укренерго" відповідно до Закону про ринок електричної енергії, оскільки, серед іншого, цей закон забороняє посадовій особі енергорозподільчої компанії входити до складу наглядової ради оператора системи передачі. (Детальніше читайте у нашому попередньому дайджесті).

29 грудня 2021 року Кабмін скасував погодження кандидатури Ільницького та затвердив кандидатуру Олександра Баранюка. 5 січня 2022 року повноваження Ільницького було припинено. Того ж дня Баранюка було призначено представником держави замість Ільницького. Таким чином, Ільницький обіймав посаду представника держави в наглядовій раді "Укренерго" 28 днів.

13 квітня 2022 року повноваження Остоїча як незалежного члена було припинено у зв'язку з поданням ним заяви про відставку. Замість нього нікого не призначили.

Кабмін затвердив план корпоратизації "Енергоатому". 27 червня 2023 року Кабінет Міністрів, на виконання вимог закону, затвердив план перетворення державного оператора атомної енергетики "Енергоатом" на акціонерне товариство.

Як повідомило Міністерство економіки, план визначає процедуру корпоратизації "Енергоатому", яка має розпочатися у червні 2023 року та завершитися перетворенням "Енергоатому" на акціонерне товариство у грудні 2023 року. Цей план також передбачає, що нову наглядову раду та виконавчий орган має бути сформовано до березня 2024 року.

Раніше ми повідомляли, що 6 лютого 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8067 про корпоратизацію "Енергоатома".

Згодом ми писали, що реформа корпоративного управління "Енергоатома" є одним із пріоритетів уряду на 2023 рік. Відповідно до Плану пріоритетних дій Кабміну, "Енергоатом" мав бути перетворений на акціонерне товариство до травня 2023 року. Оператор атомної енергетики також має отримати наглядову раду з незалежною більшістю, обрану на конкурсних засадах до листопада 2023 року.

Після цього ми повідомляли, що 17 березня 2023 року президент Зеленський підписав закон про корпоратизацію "Енергоатому", а згодом Кабмін схвалив перетворення "Енергоатому" на акціонерне товариство.

Детально про корпоратизацію "Енергоатому" читайте у наших попередніх дайджестах.