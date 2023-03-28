Цены на АЗС рушатся. Что происходит и почему стоимость горючего должна быть еще ниже?

Попри складнощі з поставками пального в грудні та ембарго на російські нафтопродукти, яке запрацювало 5 лютого, початок 2023 року вітчизняний ринок пережив без сюрпризів.

Навіть навпаки – середня вартість пального на українських заправках опустилася на 5-7 грн за л.

Чому падають ціни та яке пальне може подешевшати ще на 2 грн за л?

Тримісячне падіння цін

Кінець 2022 року для українського ринку нафтопродуктів виявився напруженим.

Несподіваний для ринку перехід у повну державну власність ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта", обстріли росіянами критичної інфраструктури, які спровокували масову купівлю генераторів, а також очікування початку дії ембарго на російські нафтопродукти спричинили ажіотажний попит на пальне.

В окремих мережах АЗС почали зникати нафтопродукти, що породило розмови про можливу чергову кризу в секторі.

Утім, на початку 2023 року ситуація стабілізувалася. Ціни на АЗС почали опускатися і за два з половиною місяці українці стали свідками суттєвого здешевлення нафтопродуктів.

Якщо на початку січня літр бензину марки А-95 коштував 52 грн, то в кінці березня – 47,3 грн. Тобто мова йде про падіння на 10%.

Приблизно така ж ситуація спостерігалася з дизельним пальним: на початку року середня ціна літра становила 55,1 грн, у кінці березня – 47,7 грн. Тобто пальне подешевшало на понад 15%.

Що спричинило таку динаміку?

Причини падіння

Опитані ЕП учасники ринку та експерти назвали кілька причин, які вплинули на вартість пального.

Перша – формування значних запасів. Це зумовило здешевлення нафтопродуктів у січні та першій половині лютого.

"Минулого року уряд почав нагадувати трейдерам про ембарго на російські нафтопродукти, яке набирало чинності 5 лютого, і просив добре підготуватися. Трейдери сформували колосальні запаси", – каже один з учасників ринку.

Збільшилися обсяги постачання пального і через часті вимкнення електроенергії.

"Генератори створили нетиповий попит на пальне. Також ажіотаж спровокувала відсутність пального на окремих АЗС на початку грудня 2022 року. Усі кинулися контрактувати обсяги, які потрапили в Україну в січні", – додає співрозмовник.

Великий вплив на ринок мало падіння світових цін на нафту. Після рекордних цін березня 2022 року (140 дол за бар марки Brent) нафта тривалий час не опускалася нижче 95 дол за бочку.

Так було до середини листопада. Тоді через запроваджені Пекіном карантинні обмеження інвестори засумнівалися у відновленні попиту на пальне в Китаї, що спровокувало різке падіння ціни на нафту марки Brent до 85 дол за бар.

Як відомо, світові ціни на нафту впливають на вартість пального для кінцевих споживачів. Щоправда, відбувається це не одразу, а приблизно через місяць.

На початку березня 2023 року вартість еталонної марки нафти опускалася до 70 дол за бар, а наразі вона коштує близько 76 дол за бар.

Ще один важливий чинник – санкції на російські нафтопродукти.

"Вважалося, що ембарго з 5 лютого спричинить дефіцит нафтопродуктів щонайменше на ринку Європи. Саме на цю дату очікувалося збільшення попиту. Утім, цього не відбулося ні в Європі, ні у світі загалом.

Результат – нафтові котирування пішли вниз. Це привело спочатку до зниження цін на нафтопродукти в Європі (Євросоюзі – ЕП), а згодом – і в нас", – пояснює експерт Геннадій Рябцев.

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, санкції створили росіянам суттєві проблеми з реалізацією нафтопродуктів.

"Через ембарго в Росії простоює майже половина агрегатів та установок нафтопереробної промисловості, тому вони готові продавати пальне за безцінь", – констатує голова "Укрнафти" Сергій Корецький.

"Вони дисконтують (зменшують ціну – ЕП) на 20-25% від ринку. Зрозуміло, що це тягне за собою і ринок неросійських товарів. Тому ціни падають, це і до нас доходить", – додає Куюн.

Зріджений газ з російським слідом

Суттєве падіння цін з початку 2023 року показав і автомобільний газ. Середня вартість літра скрапленого газу із січня знизилася на понад 7 грн до 22 грн за л, тобто на понад 30% за кілька місців.

При цьому низка мереж АЗС виставила цінники нижче 20 грн за л. Найменша вартість – 19,1 грн за л – зафіксована на одній із станцій мережі "Авіас" групи "Приват" у Чернігові.

Нижче 20 грн автомобільний газ можна знайти в окремих мережах Вінницької, Волинської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Причина такого падіння, кажуть учасники ринку, – російський ресурс, який попри війну продовжує надходити в Україну.

"Частка постачань автогазу, що має ознаки вмісту російського ресурсу, активно зростає з червня 2022 року, а в лютому 2023 року перевищила 50% загальних обсягів імпорту", – наголошують у консалтинговій групі "А-95".

Основні країни, звідки надходить сумнівний автогаз, – Литва, Латвія та Польща.

"Ситуація на ринку автогазу критична. Знижки на російське пальне сягають 30%. Такий демпінг унеможливлює імпорт неросійського ресурсу (з країн ЄС). Це може знищити диверсифіковану систему постачань і підірвати енергетичну безпеку України", – вважає аналітик групи "А-95" Артем Куюн.

Що далі

За словами Рябцева, наразі не існує жодних передумов для того, щоб ціни на пальне в українських АЗС почали рости. Принаймні в перспективі кількох найближчих тижнів.

Чи є потенціал для продовження їх зниження? Експерти не виключають такої можливості, проте це залежатиме від бажання учасників ринку.

"З початку року ми бачили стрімке падіння цін. Наразі є потенціал для зниження ще до 2 гривень на літрі бензину. Нові гуртові партії, які пропонуються на ринку, дозволяють знижувати ціни в майбутньому", – вважає Сергій Куюн.

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