Ціни на нафту впали до 2-місячних мінімумів на тлі побоювань щодо попиту в Китаї

Ціни на нафту у понеділок впали до двомісяних мінімумів, знизившись приблизно на 1 долар за барель, оскільки побоювання щодо попиту на паливо з боку Китаю та зміцнення долара США тиснули на ціни.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent на січень подешевшали на 74 цента, або на 0,8%, до 86,88 долара за барель до 07:15 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) на грудень коштували 79,40 долара за барель, що на 68 центів, або 0,9% менше, напередодні закінчення терміну дії контракту в понеділок.

Січневий контракт впав на 59 центів або 0,7%, до 79,52 долара за барель.

Причини падіння цін

ВІДЕО ДНЯ

Обидва ф'ючерси на закритті торгів у п'ятницю торгувались на найнижчому рівні з 27 вересня. Brent упав на 9%, а WTI - на 10%.

"Крім ослаблення прогнозу попиту через обмеження COVID в Китаї, відскок долара США також є ведмежим фактором для цін на нафту", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

"Ризикові настрої стають крихкими, оскільки всі останні економічні дані великих країн вказують на рецесійний сценарій, особливо у Великій Британії та єврозоні", - сказала вона.

За її словами, коментарі Федеральної резервної системи США минулого тижня також викликали занепокоєння з приводу економічних перспектив США.

Кількість нових випадків COVID в Китаї залишається близькою до квітневих піків.

Тим часом, дефіцит нафти в Європі знизився, оскільки нафтопереробні заводи накопичили запаси напередодні введення ЄС ембарго на російську нафту 5 грудня, що чинить тиск на ринки нафти в Європі, Африці та Сполучених Штатах.

Економічна правда