Крах Credit Suisse: как 167-летний швейцарский банк обанкротился за неделю и почему США снова "печатают" доллары

У неділю, 19 березня, новинні стрічки світових бізнес-видань замайоріли червоними заголовками: один з топ-30 найбільших у світі банків – швейцарський Credit Suisse – продають за спрощеною процедурою іншому швейцарському банку за 3,24 млрд дол.

Ще кілька місяців тому Credit Suisse був провідним гравцем на світовому ринку.

Банк, який впевнено пережив фінансову кризу 2008 року, затопили хвилі панічних настроїв інвесторів та вкладників, які почалися зі США.

Це початок нової фінансової кризи?

Credit Suisse – один з найстаріших банків Швейцарії – його заснували у 1856 році. Він створювався переважно для фінансування будівництва залізниць у Швейцарії. На відміну від аналогічних установ у Франції, Credit Suisse зосереджував свою увагу на коротких та середньострокових проєктах та мав набагато консервативнішу кредитну політику. Наприкінці 19 століття банк відіграв одну з ключових ролей в електрифікації Швейцарії, а паралельно розвивав інші бізнеси, зокрема страховий, та активно інвестував у сільське господарство. Credit Suisse є одним з найбільших wealth manager у світі, управляючи заощадженнями найбагатших людей світу на суму 1,3 трлн дол. До свого поглинання Credit Suisse мав офіси у 50 країнах світу де працювали понад 50 тисяч людей.

Що сталося?

19 березня стало відомо, що найбільший банк Швейцарії UBS купує другий найбільший банк цієї країни Credit Suisse за 3 млрд швейцарських франків (близько 3,24 млрд дол).

Важливо, що ця угода відбулася фактично за безпосередньої участі місцевого Центрального банку, інших фінансових регуляторів країни та швейцарського уряду.

Щоб пришвидшити її проведення у Швейцарії навіть внесуть зміни до законодавства та дозволять банкірам обійти традиційний 6-тижневий період консультацій з акціонерами UBS, який і має поглинути Credit Suisse.

Терміновість угоди зрозуміла: влада країни побоюється, що криза довіри до Credit Suisse може поширитися на всю банківську систему, тому вирішила діяти максимально швидко і максимально радикальним чином.

Що передбачає угода?

Відповідно до домовленості, UBS обміняє кожну свою акцію на 22,48 акції Credit Suisse. Це означає, що у ході угоди акції Credit Suisse оцінюють на рівні 0,76 швейцарського франка за штуку (0,82 дол).

Це при тому, що ще в п'ятницю 17 березня вартість акції Credit Suisse становила 1,86 франка, а на відкритті торгів у понеділок 20 березня обвалилась до 0,74 франка. Тобто, навіть нижче рівня, закладеного в угоду про поглинання.

Крім цього, у межах угоди Швейцарський центробанк надасть UBS стабілізаційний кредит на суму близько 100 млрд франків для підтримки ліквідності під заставу федеральної гарантії на випадок дефолту.

Зазначається, що у ході поглинання Credit Suisse припинить виконувати зобов'язань по власних облігаціях на загальну суму щонайменше 16 млрд франків. Іншими словами банк – дефолт.

Що призвело до кризи?

Хоча колапс Credit Suisse відбувся за лічені дні, банк потрапляв у різноманітні скандали протягом останніх кількох років. Ринкова вартість акцій банку у 2022 році впала на 53%, а активи скоротилися з 755 до 531 млрд франків, йдеться у його фінансовій звітності.

Серйозні проблеми у Credit Suisse почалися у 2021 році. Тоді банк зазнав збитків на майже 5 млрд дол через співпрацю з хедж-фондом Archegos Capital.

Як це сталось? Фонд позичав кошти у великих банків, серед яких і був Credit Suisse, й купував за них акції, зокрема телекомунікаційних компаній ViacomCBS, Discovery, Tencent Music та Baidu. Коли у березні 2021-го ці акції почали дешевшати, кредитори кинулись вимагати від Archegos внесення застави. Коштів у фонду не було, тому він оголосив дефолт.

Більшість банків, з якими співпрацював Archegos Capital (Morgan Stanley, Deutsche Bank та Goldman Sachs), встигли швидко розпродати акції, пов’язані з цим фондом та уникнути значних збитків. А Credit Suisse тоді відреагувала вкрай повільно, через що отримала збитки на суму 4,7 млрд дол.

Це похитнуло віру вкладників та інвесторів у ризик-менеджмент другого за величиною швейцарського банку. У липні 2022 року навіть почали ходити чутки, що банк може збанкрутувати вже восени через накопичені фінансові проблеми, повідомляє Reuters.

Загалом, за підсумками минулого року Credit Suisse отримав майже 7,29 млрд франків збитків (7,9 млрд дол), хоча й залишився на плаву. Для банку це найбільш негативний фінансовий результат з часів Світової фінансової кризи 2008 року.

У лютому 2023 року Credit Suisse повідомив про ціну негативних новин для свого балансу: відтік депозитів вкладників з банку у 2022 році сягнув 110 млрд франків.

"Банк активно почав втрачати вкладників. Для того, аби покривати цей збиток, банку потрібно було продавати свої активи за нижчим курсом, фіксуючи таким чином збитки. Фактично ця сама історія стала причиною колапсу Silicon Valley Bank", – нагадує фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Історія зі збитковим продажем активів, а також попередні скандали, "заграли новими фарбами" у світлі банкрутств низки американських банків. Інвестори та вкладники згадали про проблеми Credit Suisse побоюючись, що банк не витримає хвилювань на фінансовому ринку так само як і SVB.

Це призвело майже до панічного відтоку коштів з банку, який не зуміли зупинити навіть багатомільярдні вливання від регулятора.

Як відбувався колапс?

Credit Suisse добили новини про проблеми у банківській системі США. Зокрема, 10 березня збанкрутував 16-ий за розмірами американський Silicon Valley Bank.

Якщо коротко, то основною причиною його банкрутства стало те, що банк не пристосував свою бізнес-модель до політики підвищення ставок провідними центробанками.

Через ріст ставок, облігації, які SVB придбав у 2020-2021 роках, почали стрімко знецінюватися. Банк намагався врятувати ситуацію, продавши їх та купивши натомість більш дохідні інструменти. Але це рішення викликало панічний відтік коштів вкладників, через що SVB вивели з ринку.

На тлі банкрутства SVB, а згодом і Signature Bank, вкладники Credit Suisse почали побоюватися у надійності їхнього банку.

Масла до вогню підлила заява Credit Suisse про те, що у процесі складання фінансової звітності там знайшли "суттєві недоліки" у системі внутрішнього контролю. Про це банк повідомив 14 березня.

Вже наступного дня, 15 березня, у медіа з’явилася інформація про те, що найбільші акціонери Credit Suisse, зокрема Центральний банк Саудівської Аравії, не будуть його підтримувати капіталом.

І хоча така позиція не мала нічого спільного із загальним інформаційним тлом навколо Credit Suisse, проте інвестори та вкладники сприйняли її як майже беззаперечний доказ майбутнього банкрутства.

Того ж дня центробанк Швейцарії надав Credit Suisse кредит рефінансування на суму 50 млрд франків. Однак навіть це не змогло зупинити паніку серед вкладників. Це й не дивно, адже за даними Financial Times, наприкінці минулого тижня щодоби вкладники забирали з банку по 10 млрд франків.

Зрештою, 19 березня швейцарський центробанк, фінансовий регулятор Finma та уряд країни домовилися з найбільшим у країні банком UBS про поглинання останнім Credit Suisse за 3,24 млрд дол. В результаті буде створено один з найбільших банків в Європі. На балансі UBS – 1,1 трлн дол загальних активів, а у Credit Suisse – 575 млрд дол.

Для UBS ця угода закріплює його позицію найбільшого у світі менеджера з управління капіталом, діяльність якого охоплює США, Європу, Близький Схід та Азію. Об'єднана компанія матиме 5 трлн дол інвестованих активів по всьому світу.

Водночас, голова правління UBS заявив, що "має намір скоротити інвестиційний банківський бізнес Credit Suisse таким чином, щоб на нього припадало не більше 25% активів групи, зважених з урахуванням ризику", а також привести цей бізнес Credit Suisse у відповідність до консервативної культури ризик-менеджменту.

Як світ реагує на цю ситуацію?

Поглинання Credit Suisse стало частиною плану провідних центральних банків світу щодо заспокоювання ринків. Адже в день укладення угоди ФРС США ухвалила рішення про заходи підтримки ринків доларовою ліквідністю.

"Банк Канади, Банк Англії, Банк Японії, Європейський центральний банк, Федеральний резерв та Швейцарський національний банк оголосили про скоординовані дії, спрямовані на покращення надання ліквідності через постійно діючі лінії свопів ліквідності в доларах США", – йдеться в заяві, розміщеній на сайтах вказаних в ньому центробанків.

Так, для підвищення ефективності своп-ліній у наданні фінансування в доларах, частоту проведення таких операцій збільшать зі щотижневої на щоденну. Ці щоденні операції мали розпочатися вже 20 березня, а тривати вони будуть щонайменше до кінця квітня.

Доларові свопи передбачають, що іноземний центробанк продає певну суму своєї валюти ФРС в обмін на долари за ринковим обмінним курсом. Одночасно з цим ФРС та іноземний ЦБ укладають угоду про зворотний викуп валюти у визначену дату в майбутньому за тим самим обмінним курсом.

Збільшення доларової ліквідності через своп-операції фактично є відновленням практики "друку грошей", з наслідками якої ФРС і бореться зараз шляхом підвищення ключових ставок. Не дивно, що ринки позитивно сприйняли такі рішення центробанків, а також новини про злиття Credit Suisse та UBS.

За даними investing.com,на вечір 20 березня ключові фондові індекси США показували невелике зростання: Dow Jones зріс на 0,9%, S&P 500 – на 0,5%, хоча NASDAQ опустився на 0,2%.

Акції самого Credit Suisse у понеділок 20 березня впали на понад 50%, а UBS зросли на 3,2%.

Потрясіння на банківському ринку США дають інвесторам надію, що ФРС відмовиться від подальшого підвищення ключової ставки, яке й викликало проблеми у SVB та низці інших фінустановах. Деякі очікують, що на наступному засіданні ФРС підвищить ставку не на 0,5 в. п., а на 0,25 в. п. або взагалі залишить її незмінною.

На тлі цих новин почали зростати криптовалюти. Зокрема, Bitcoin за тиждень злетів на 16% і вперше з червня 2022 року почав коштувати 28,2 тис дол.

Чи не свідчить це про нову фінансову кризу?

Хвиля проблем у найбільших банках США та Швейцарії похитнула довіру вкладників та інвесторів у банківську систему. Тому багато у чому відповідь на питання, чи почнеться нова фінансова криза, залежить від реакції провідних центробанків на цю ситуацію, а також сприйняття цієї реакції ринком.

"Чи почнеться нова фінансова криза, ми напевно дізнаємося лише тоді і лише якщо вона дійсно почнеться. Однак такий ризик дійсно існує.

Проблема полягає у тому, що після останньої фінансової кризи світ жив в умовах низьких процентних ставок та політики кількісного пом’якшення. Тому чимало банкірів не знають, як діяти в умовах, коли ці ставки ростуть", – вважає керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Проблеми відчули саме ті банки, які не зуміли впоратися з ризиком знецінення їхніх інвестицій у високоякісні активи, передусім держоблігації США та інших розвинених країн. Саме це відрізняє ситуацію, яка склалася сьогодні, від кризи 2008 року. Адже тоді причина кризи була у якості активів, які купували банки, наголошує Михайло Демків з групи ICU.

Аналітики впевнені, що в Україні навряд чи можна буде відчути відлуння проблем у банківській системі США та Європи, адже рівень ризиків, пов'язаних з війною, є набагато вищим.

Водночас, та ситуація, яка склалася у банківських системах західних країн, має дати цінний урок. Наразі українські банки також виграють від постійного поповнення ліквідністю через державні видатки. Чимало коштів, які йдуть на соціальні виплати та зарплати військовим, осідають на рахунках, приносячи банкам стабільні доходи та доступ до ліквідності.

"Це означає, що коли війна закінчиться і цей безперервний потік ліквідності припнеться, наша банківська система може зіткнутися з подібною ситуацією. І тому в Україні вже зараз потрібно думати, що потрібно буде робити у такій ситуації, аби не допустити такого сценарію, який зараз розгортається на Заході", – додає Паращій.