Швейцарський UBS купує конкурента Credit Suisse за $3,25 мільярда

Швейцарський банк UBS погодився купити Credit Suisse за 3,25 млрд дол після переговорів протягом вихідних за посередництва швейцарських регуляторів.

Про це повідомляє Financial Times.

Швейцарські регулятори переконані, що такий крок зможе захистити банківську систему країни та запобігти поширенню кризи на світові ринки.

Угода відбулася після п'яти днів, протягом яких швейцарська влада намагалася покласти край поглибленню кризи в Credit Suisse, що загрожувала повалити другого за величиною кредитора країни.

Зокрема, екстрена кредитна лінія у розмірі 54 млрд доларів, надана для Credit Suisse Національним банком Швейцарії в середу, не змогла зупинити різке падіння ціни акцій банку, яке посилилося на тлі раптового краху на початку цього місяця каліфорнійського SVB.

UBS заплатить близько 0,76 швейцарських франків за акцію власними акціями вартістю 3 млрд. швейцарських франків, порівняно з попередньою пропозицією 0,25 швейцарського франку раніше в неділю на суму близько 1 млрд швейцарських франків, яка була відхилена радою директорів Credit Suisse.

Пропозиція залишається набагато нижчою за ціну закриття акцій Credit Suisse у п'ятницю на рівні 1,86 швейцарських франків.

У рамках угоди Швейцарський національний банк надасть UBS кредит у 100 млрд швейцарський франків для підтримки ліквідності під заставу федеральної гарантії на випадок дефолту, повідомило Міністерство фінансів Швейцарії.

В результаті об'єднання буде створено один з найбільших банків в Європі. На балансі UBS - 1,1 трлн дол загальних активів, а у Credit Suisse - 575 млрд дол.

У 2022 році UBS отримав 7,6 млрд дол прибутку, тоді як Credit Suisse впав до 7,9 млрд дол збитків, що перекреслило його прибуток за попереднє десятиліття.

Для UBS ця угода закріплює його позицію найбільшого у світі менеджера з управління капіталом, діяльність якого охоплює США, Європу, Близький Схід та Азію. Об'єднана компанія матиме 5 трлн дол інвестованих активів по всьому світу.

Однак голова правління UBS заявив, що "має намір скоротити інвестиційний банківський бізнес Credit Suisse таким чином, щоб на нього припадало не більше 25% активів групи, зважених з урахуванням ризику", і "привести його у відповідність до нашої консервативної культури управління ризиками".

Нагадаємо:

Credit Suisse звернулася до Національного банку Швейцарії з проханням про позику у 54 млрд доларів та пропозицією викупити частину боргу банку, аби вистояти нестабільність у світовій фінансовій системі.

Глава найбільшого акціонера групи Credit Suisse, Національного банку Саудівської Аравії, заявив, що не купуватиме більше акцій швейцарського банку з регуляторних міркувань.