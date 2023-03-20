Банківський хаос: Bitcoin вперше з червня коштує понад $28 тисяч

На тлі потрясінь в банківському секторі найбільша криптовалюта Bitcoin зросла на понад 4% за добу і сягнула позначки у 28,2 тисячі доларів вперше з червня 2022 року.

Про це повідомляє Bloomberg, дані Coindesk.

На 12:30 за Києвом Bitcoin торгувався на рівні 28,2 тис доларів, причому за останню добу зростала до 28,6 тис доларів.

З початку року криптовалюта зросла понад як на 70%. Інші токени також подорожчали: Ether з 31 грудня подорожчав майже на 50%, а Solana – понад як удвічі.

Хаос на традиційних банківських ринках спричинений банкрутством низки великих американських банків минулого тижня, а також викупом швейцарським банком UBS свого конкурента Credit Suisse Group за посередництва уряду. Такі події підживлють очікування, що центральним банкам доведеться призупинити підвищення ставок.

Низка інвесторів закликали ФРС призупинити підвищення процентних ставок на тлі банківської нестабільності. Але дані, опубліковані минулого тижня засвідчили, що базовий індекс споживчих цін зріс більше за прогнози. Як наслідок, наразі незрозуміло, як Федрезерв відреагує на суперечливі ринкові сигнали.

Раніше повідомлялося, що ціни на нафту впали до найнижчого рівня за 15 місяців через побоювання, що ризики у світовому банківському секторі можуть спричинити рецесію, яка призведе до зниження попиту на пальне, а також напередодні потенційного підвищення процентних ставок у США цього тижня.

Нагадуємо:

Федеральна резервна система розпочне щоденні операції за своп-лініями з Банком Канади, Банком Англії, Європейським центробанком та Швейцарським національним банком, аби забезпечити їх достатнім обсягом доларів.

Швейцарський банк UBS погодився купити Credit Suisse за 3,25 млрд дол після переговорів протягом вихідних за посередництва швейцарських регуляторів.





