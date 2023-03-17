Украина готова возобновить экспорт электроэнергии в ЕС, но есть риск. Политический

Одним з найбільш чутливих та важких питань в енергетиці сьогодні є відновлення експорту електроенергії до Європейського Союзу. Дискусії на цю тему тривають близько місяця, з того часу як припинились відключення.

З одного боку, Москва не відмовилась від планів завдати якомога більшої шкоди енергосистемі та продовжують свої атаки, через що в окремих регіонах зберігаються проблеми з електрикою.

З іншого – з огляду на постійні обстріли та втрату унікального обладнання енергосистема потребує коштів на відновлення.

Щодо останнього, то в багатьох виникає питання доцільності дії заборони на експорт електрики, залишки якої ледь не кожного дня Україна вимушена "зливати в землю".

Чому попри триваючий енергетичний терор з боку росіян Україні варто відновити експорт електроенергії до Євросоюзу?

Що дав Україні експорт та чому зупинили

Рівно рік тому Україна приєдналась до європейської енергетичної системи ENTSO-e. Завдяки цьому, ще через кілька місяців, наша країна почала експортувати електроенергію до Європейського Союзу.

Комерційний обмін стартував 30 червня з поставок у Румунію, а згодом вироблені в Україні кіловати почала надходити в Словаччину, Молдову та Польщу.

Найбільшу вигоду від цього процесу отримала державна компанія "Укренерго", на рахунках якої почали осідати доходи від аукціонів за доступ до міждержавних перетинів електромереж. За короткий час системний оператор встиг заробити понад 5 млрд гривень.

Величезна різниця між цінами на українському та європейському ринках дозволила заробити й іншим учасникам ринку, серед яких і виробники електроенергії, і трейдери.

Кількість нулів в рядках експортних доходів породили розмови про те, що такими темпами продажі електроенергії за кордон повністю перекриє втрати Україні від скорочення транзиту російського газу, а згодом дозволить і взагалі від нього відмовитись.

Але ці дискусії тривали недовго. Після першого масштабного обстрілу енергетичної інфраструктури 10 жовтня стало зрозуміло, що продаж електрики скоро зупинять. Так і сталось. Вже 11 жовтня наказом Міністерства енергетики експорт офіційно заборонили.

Зі зрозумілих причин про відновлення комерційних перетоків ніхто не згадував протягом всієї зими – за цей час енергосистема пережила 15 масованих ракетних обстрілів та 18 атак дронами-камікадзе.

Утім, нещодавно це питання знову повернулось в публічний простір та одразу викликало чимало дискусій та спекуляцій.

Від евакуації міст-мільйонників до натяків на відновлення експорту

До початку опалювального сезону від офіційних осіб почали надходити заяви, що зима 2022/2023 буде найважчою в історії України. На жаль, їхні прогнози справдились. Ракетні та дронові обстріли пошкодили або зруйнували більше ніж половину енергосистеми країни.

Однак попри всі складнощі енергетики змогли втримати енергосистему цілісною та згодом стабілізувати ситуацію з енергопостачанням в більшості областей.

Ближче до кінця осінньо-зимового періоду від заяв про евакуацію міст-мільйонників енергетики перейшли до натяків на можливість відновлення експорту невеликих обсягів електроенергії в Євросоюз.

Спочатку про це публічно озвучив голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, а згодом його колега по парламенту Інна Совсун.

Міністр енергетики Герман Галущенко, чиє відомство може дати "зелене світло" експорту електроенергії повідомив, що це питання "на столі", але є одне але. Наразі, за його словами, ключовим є те, щоб максимально відновити електропостачання для регіонів, де ще є пошкодження мереж.

Приблизно таку ж офіційну позицію висловили й співрозмовники ЕП в уряді, парламенті, керівництві державних та приватних енергетичних компаній. За їх словами це питання перебуває більше в політичній площині, ніж у технічній. З точки зору останньої, про відновлення експорту можна говорити вже сьогодні.

Чому бояться відновлювати експорт

Енергетичний терор росіяни почали маючи ряд чітких цілей. Крім намірів знищити економічний потенціал країни, серед ключових завдань Кремля був розрахунок викликати масові невдоволення серед населення та спровокувати масштабні акції протесту проти влади.

Їхня мета – примусити Україну до перемовин на вигідних Москві умовах, тобто фактично погодитись на "мирні угоди" з втратою окупованих територій. В Кремлі це не приховують навіть офіційні особи.

Намагаючись реалізувати цей сценарій всю зиму Росія проводила масштабні інформаційно-психологічні операції, розповсюджуючи чисельні фейки про роботу енергосистеми. Раніше ЕП спростовувала найбільш поширені тези ворожої пропаганди.

Ключовим фейком серед них була саме неправдива інформація про те, що влада та олігархи продають електрику за кордон, поки українці сидять без світла. На жаль, свідомо або ні долучалися до цієї спецоперації росіян й відомі українські політики.

Саме через це, поки в окремих регіонах лишаються мережеві проблеми та продовжуються ремонтні роботи, влада боїться відновлювати експорт.

Чому це питання на часі

Перед тим як наводити аргументи на користь відновлення експорту, які ЕП озвучили чиновники та представники енергетичних компаній, відзначимо, що в пріоритеті дійсно має бути енергозабезпечення усіх внутрішніх споживачів. Проте варто розуміти, чому в окремих регіонах є проблеми зі світлом.

У своїх щоденних зверненнях міністр енергетики Галущенко наголошує, що генерація повністю забезпечує потреби споживачів електроенергії, маючи при цьому резерв потужності.

Тобто, електрики всередині країни більше, ніж потрібно усім споживачам. Щоправда, в окремих регіонах є відключення, які пов’язані з пошкодженням ліній електропередачі, дротів, кабелів, підстанцій тощо.

Так виглядає обладнання високовольтної мережі "Укренерго" після прильотів російських ракет фото марії цатурян

Ремонти на таких об’єктах тривають цілодобово і як тільки є можливість доставити електрику до споживачів, це одразу зроблять. До того ж навіть до війни щодня в якомусь локальному пункті не було електрики – десь йшов ремонт мереж або підстанцій, десь міняли трансформатор, а десь від негоди пошкоджено лінії електропередачі.

При цьому щодня, в окремі години, в Україні є профіцит електроенергії, який замість експорту просто "зливається в землю" (обмежувати "зелену" генерацію, але обсяг виробленої ними електроенергії все одно оплачувати).

"Кожного дня застосовуються обмеження генерації, через які втрачаються десятки мільйонів гривень. Тільки за останні 10 днів це понад 200 мільйонів гривень", – каже співрозмовник ЕП в уряді.

В масштабах місяця мова йде про втрату десятків мільйонів доларів. А ці гроші могли б піти на:

відновлення енергосистеми, яка отримала майже 300 ударів з боку російських терористів та може бути атакована знову;

відрахування на підтримку низьких тарифів для населення, оскільки експортери електрики мають відраховувати 80% від свого прибутку "Гарантованому покупцю" на забезпечення механізму PSO для населення;

підготовку енергетичних компаній до наступного опалювального сезону, який обіцяє бути не менш складним за поточний.

Додаткові надходження "Укренерго" від аукціонів за доступ до міждержавних перетинів дали б змогу направити кошти на ремонти ліній електропередачі та швидше повернути електрику населенню. Крім того, зменшити фінансовий дисбаланс на ринку та направити кошти на розрахунки з виробниками "зеленої електроенергії".

Ще один аргумент "за" полягає в тому, що експорт української електрики до Євросоюзу витісняє газові електростанції, які в багатьох країнах ЄС все ще працюють на російському паливі. Тобто, потенційно Росія отримуватиме менше грошей на війну проти України.

Якщо українська влада наважиться на такий крок, варто розуміти, що мова може йти про обмежені обсяги поставок, лише в окремі години, коли у нас гарантований профіцит електроенергії. Але поки навіть на такий крок не ніхто не наважується.

"Питання експорту на сьогодні – це виключно про політику. Технічна можливість є, економічна логіка каже, що його варто відкрити, але через політичні ризики вирішили просто нічого не робити", – каже співрозмовник ЕП в парламенті.

Політичні ризики полягають в можливому невдоволенні населення, якому іноді все ж обмежують постачання електроенергії, запуском експорту в Євросоюз. Чи може це призвести до акцій протесту проти влади у воюючій країні?