Експортери електроенергії перерахують 80% прибутку на підтримку тарифів для населення

Уряд зобов'язав компанії, які експортують електроенергію до країн ЄС, перераховувати 80% доходу від експорту для забезпечення "доступності електроенергії для побутових споживачів".

Про це йдеться в урядовій постанові №775 від 7 липня.

Так, експортери електроенергії переказуватимуть вартість "послуги із забезпечення безпеки постачання електричної енергії" на користь ГарПока. Ця вартість вираховуватиметься як 80% різниці між умовним доходом експортера та витратами на здійснення цього експорту.

Дохід експортера вважається різницею між ціною на ринку "на добу наперед" в Україні та в країні, куди постачається електроенергія. ГарПок, натомість, далі направлятиме отримані кошти постачальникам універсальних послуг, які забезпечують електроенергією населення.

Експортери, які не укладуть договір з ГарПоком, не будуть допущені до аукціонів "Укренерго" за доступ до перетину. Зміни діють до дня припинення чи скасування воєнного стану.

Наразі Україна здійснює експорт до Румунії, Словаччини, Польщі та Молдови. Проте постанова стосується лише експорту до країн Євросоюзу, відтак її дія не розповсюджується на постачання до Молдови.

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Нагадуємо:

Уряд поклав спеціальні обов’язки на експортерів електроенергії до Євросоюзу, аби для населення тарифи залишилися незмінними.

З 7 липня Україна почала торговий обмін електроенергією у напрямку Словаччини, а 30 червня – до Румунії, що стало початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС.

В уряді переконують, що опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи на тепло не зміняться, але українців попереджають про зниження температури в оселях під час опалювального сезону.