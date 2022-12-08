Міфи про експорт електрики в ЄС та інша брехня про роботу української енергосистеми

Чи справді Україна продає електроенергію в ЄС, поки населення сидить без світла? Росія поширює численні фейки про роботу енергосистеми. ЕП спростовує найбільш поширені тези ворожої пропаганди.

Днями Україна пережила восьму масовану ракетну атаку росіян на енергетичну систему. На тлі поразок на фронті та невдалих спроб занурити країну в темряву та холод російські терористи вирішили атакувати на інформаційному фронті.

Ворог вдається до розповсюдження маніпуляцій та фейків про роботу української енергосистеми та енергетиків. Мета агресора – перекласти відповідальність за труднощі, з якими стикаються українці через відсутність електрики, води, тепла та зв’язку, з Москви на Київ.

Більшість українців розуміють, хто насправді відповідає за спроби тероризувати цивільне населення, однак частина людей вірить російським пропагандистам. У цій статті "Економічна правда" спростовує їхні найбільш поширені тези.

Під час підготовки матеріалу були використані матеріали Міненерго, "Укренерго" і Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Українці сидять без електрики, бо її продають за кордон"

Це головний фейк, який недавно навіть прозвучав в ефірі телемарафону "Єдині новини" з вуст знайомої Путіну колишньої прем'єр-міністерки Юлії Тимошенко. Мовляв, поки більшість населення залишається без світла, Україна продовжує комерційний експорт електроенергії в ЄС, щоб заробляти на цьому кошти.

Підставою для такої заяви є інформація Європейської мережі операторів системи передавання електроенергії (ENTSO-E) про те, що в окремі дні певні обсяги електроенергії передаються з енергосистеми України до інших країн.

Які дані насправді публікує ENTSO-E?

"На сайті ENTSO-E є дашборд (інформаційна панель) з вкладкою Scheduled Commercial Exchanges, тобто комерційні поставки. Там в України і на імпорт, і на експорт – нічого", – пояснює гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Крім того, на сайті ENTSO-E є вкладка Cross-Border Physical Flow, де показується результат балансування систем. "Україна отримує певні обсяги електроенергії від систем європейських країн і віддає ті ж обсяги в системи європейських країн, балансуючи їх", – додає Коваленко.

Проте ці перетікання не є комерційним експортом. Україна офіційно припинила експорт електроенергії 10 жовтня, коли росіяни почали знищувати енергетичну інфраструктуру. З того часу на зовнішні ринки не був проданий жоден кіловат.

"Економити немає сенсу, ми і так це робимо, коли сидимо без світла"

Економити потрібно. Зменшення використання побутових та інших приладів допомагає енергетикам швидше відновити стабільне електропостачання після чергових ракетних обстрілів. Якщо не зменшити споживання, користувачі довше лишатимуться без світла, що і є ключовою метою російських атак.

Саме тому після нових пошкоджень інфраструктури енергетики просять зменшити споживання електроенергії з 8:00 до 11:00 та із 17:00 до 23:00.

"Війна почалася давно, а вимикають лише зараз. Це змова держави та енергетичних компаній"

Інфраструктура страждала через атаки окупантів з початку війни, але тоді удари були по некритичних об’єктах, хоча й важливих у локальному вимірі. З жовтня терор росіян вийшов на новий рівень: вони почали обстрілювати критичну інфраструктуру, намагаючись занурити Україну в темряву та холод.

Крилаті ракети та дрони атакують об’єкти генерації та розподілу. Руйнувань зазнають ТЕС та ГЕС, трансформаторні підстанції та високовольтні лінії.

За словами керівника енергетичної компанії ДТЕК Максима Тімченка, цілі для обстрілів російським військовим допомагають визначати їхні енергетики. Саме тому ці атаки створюють вітчизняній енергосистемі максимум проблем, через що доводиться вдаватися до вимкнень споживачів.

"Влада приховує правду про руйнування, усе не так страшно"

Насправді ситуація в енергетиці вкрай складна, але контрольована. Висновки про масштаби руйнувань можна зробити зі слів прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Він заявив, що в Україні не залишилося жодної теплової чи гідроелектростанції, яка б не була обстріляна росіянами.

Ба більше, Україна вже пережила перший блекаут в історії, під час якого зупинялися всі атомні енергоблоки країни.

Чому влада не називає об’єкти, у які потрапляють ракети окупантів? Це логічно, оскільки інформація про влучання та масштаби руйнувань допоможе ворогу провести корегування вогню та завдати ще більшої шкоди енергетиці.

"Для захисту інфраструктури від російських атак нічого не робиться"

Без військових захистити енергосистему неможливо і системи ППО вже збивають більшість російських ракет. Енергетики теж намагаються захистити об’єкти. Це дозволяє зменшити масштаби руйнувань.

ДЖЕРЕЛО: FACEBOOK МАРІЇ ЦАТУРЯН

Ключове для України – отримати від союзників принципово нові системи ППО. Партнери Києва це розуміють, адже якщо зараз Україна втратить свою енергосистему, то завтра свою може втратити Євросоюз.

"Енергетикам не допомагають долати наслідки руйнувань"

Це неправда. Чиновники перебувають на постійному звʼязку з представниками енергетичних компаній та координують їх роботу. Крім того, багато країн передають Україні обладнання та гроші для відновлення енергосистеми.

З початку великої війни допомога надходила від США, Канади, Франції, Великобританії, Швейцарії, Нідерландів, Латвії, Литви, Японії, Бельгії, Польщі, Німеччини, Італії, Іспанії. Передати обладнання готується низка інших країн.

"Росія знищить усю енергосистему і занурить Україну в темряву та холод"

Ефективність ППО покращується. Під час останнього обстрілу військові збили 60 з понад 70 випущених окупантами ракет. Однак у разі влучань після кожної наступної атаки українці можуть залишатися без світла довше, ніж до цього.

Річ у тім, що після кожного нового обстрілу країна втрачає унікальне обладнання, необхідне для відновлення енергосистеми. Уже зараз з цим є великі проблеми, а на виготовлення нового потрібні чотири-пʼять місяців.

Україна має розгалужену потужну енергосистему, яка створювалася в радянські з часи з розрахунку на високий рівень споживання гігантами промисловості.

Значна проєктна потужність української енергосистеми та щоденна героїчна робота енергетиків з відновлення пошкоджених об’єктів не дозволять росіянам влаштувати апокаліптичний сценарій з вимкненням світла в усій країні.