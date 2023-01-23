Программа заработает с 1 февраля: как бесплатно заменить лампы накаливания на LED-лампы

Когда заработает механизм обмена ламп накаливания на светодиодные, кто может подать заявление и как это сделать.(укр)

З 16 січня для українців у тестовому режимі запрацювала програма обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. З такою ініціативою виступив президент Володимир Зеленський у рамках програми енергозбереження.

У бета-режимі програма почалася у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові. Пізніше її розширять на решту регіонів. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, на першому етапі планують замінити до 500 тис ламп у шістьох областях.

У кінці січня проєкт запустять у звичайному режимі у всій Україні, а до найменших сіл лампочки мають надійти до кінця лютого.

Про конкретні терміни програми поки не йдеться, але, як зазначають в уряді, її планують зробити "достатньо довгою для того, щоб усі громадяни України, які мають бажання замінити лампочки, могли скористатися цією можливістю".

У Мінекономіки кажуть, що частка населення в структурі споживання світла в Україні становить 40%. Перехід на LED-лампи скоротить споживання на 7-10% у пікові моменти. Це суттєво зменшить дефіцит електроенергії в системі.

Близько 30 млн світлодіодних ламп профінансує Єврокомісія. Її глава Урсула фон дер Ляєн зауважила: коли 50 млн таких ламп від партнерів доставлять в Україну, це заощадить 1 ГВт – річний обсяг виробництва АЕС. До слова, середній дефіцит вітчизняної енергосистеми становить близько 2,5 ГВт.

Як працює механізм

Програма передбачає, що людина приносить пʼять справних ламп розжарювання у відділення "Укрпошти" та обмінює їх на енергоощадні з цоколем Е27 або Е14. Обмін можна провести і за замовленням, і без нього.

Якщо попередньо замовити лампи через застосунок "Дія", вони гарантовано будуть в обраному відділенні "Укрпошти". Якщо прийти без реєстрації, то лампи зможуть обміняти лише за їх наявності. Зробити такий обмін можна буде лише один раз, повторне подання заявки в "Дії" блокуватиметься.

Як у відділеннях перевірятимуть справність лампочок і чи виділять для цього спеціальне місце, в "Укрпошті" поки не кажуть, але радять стежити за оновленням інформації. Отримані лампи розжарювання згодом утилізують.

Куди подавати заяву

У "Дії" стартував запис на бета-тест послуги "Обмін лампочок". Наразі форма реєстрації вже закрита, бо набралася максимальна кількість учасників. Коли вона відкриється, можна буде залишити заяву на обмін.

Для цього треба бути повнолітнім громадянином України, мати паспорт, ідентифікаційний код і справні лампочки. У заяві треба вказати прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, ідентифікаційний код, індекс свого відділення "Укрпошти", тип і кількість світлодіодних ламп, номер телефону.

Далі заява надійде в "Укрпошту". Коли лампи з'являться у відділенні, у "Дію" прийде повідомлення. Забрати лампочки можна буде протягом п'яти днів.

"Якщо людина вдома виявить, що одна чи кілька отриманих ламп не працюють, вона зможе замінити їх у відділенні "Укрпошти". Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно в пакуванні виробника. Без упаковки обмін не здійснюється", – пояснили в пресслужбі "Укрпошти".

Якщо людина не має "Дії", їй для обміну треба прийти у відділення "Укрпошти" з паспортом, ідентифікаційним кодом і п'ятьма лампами розжарювання.