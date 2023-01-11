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Програма обміну лампочок: у "Дії" відкрили запис на бета-тест

Середа, 11 січня 2023, 18:50 - Економічна правда

Сервіс "Дія" відкрив запис на бета-тест обміну 5 старих ламп на 5 нових - енергоощадних.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Долучитися можуть громадяни України віком від 18 років за посиланням.

При цьому на етапі бета-тесту послуга буде доступна у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові.

"Через постійні обстріли Росії українці змушені заощаджувати електроенергію та планувати свій час за графіками відключень світла. Тож ще один ефективний спосіб заощадити споживання електроенергії - користуватися більш економними лампами.

За оцінками фахівців, перехід на LED-лампи cкоротить споживання на 7-10% в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво зменшити дефіцит електроенергії в системі", - йдеться у повідомленні.

Умови участі в тестуванні:

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  • 18+ років;
  • мати РНОКПП (податковий номер);
  • раніше не отримували лампочки на Укрпошті.

Нагадаємо:

Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.

В "Укрпошті" пояснили, що обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні LED лампи буде проходити у відділеннях "Укрпошти" поетапно в усіх регіонах.

Економічна правда

Дія енергетика електроенергія
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