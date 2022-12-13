Єврокомісія профінансує 30 млн LED-ламп для України: це покриє частину дефіциту енергосистеми

Єврокомісія профінансує близько 30 мільйонів світлодіодних ламп для України, про необхідність такої підтримки заявив президент Зеленський.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму Twitter.

"Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України", – написала вона.

Глава Єврокомісії зауважила, що коли 50 мільйонів таких ламп від партнерів буде доставлено в Україну, це заощадить 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції.

"У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями", – підкреслила фон дер Ляєн.

Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України.



Коли 50 мільйонів таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт — річний обсяг виробництва атомної електростанції!



У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями. https://t.co/nLa7Bv4pRd pic.twitter.com/EbZjiS3G9t — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 13, 2022

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" в Парижі у вівторок заявив, що практичним результатом заходу могла б стати домовленість про фінансування проєкту з закупівлі LED-ламп для України.

"Це може здатися комусь не таким істотним, але 50 млн LED-ламп дадуть змогу зберегти близько 1 ГВт електрики. Враховуючи, що середній дефіцит нашої енергосистеми - близько 2,5 ГВТ, цей проєкт також міг би суттєво допомогти", – наголосив він.