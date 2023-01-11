Обмін ламп розжарювання на LED-лампи: в "Укрпошті" розповіли деталі програми

В "Укрпошті" пояснили, що обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні LED лампи буде проходити у відділеннях "Укрпошти" поетапно в усіх регіонах.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Там додали, що обміняти лампи розжарювання на світлодіодні у відділеннях "Укрпошти" можна буде з кінця січня.

Відповідно до постанови уряду передбачається, що українці матимуть змогу обміняти 5 ламп розжарювання на 5 світлодіодних (LED) ламп двох типів цоколю ламп Е27 та Е14.

Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС.

"Програма розпочнеться в кінці січня, масовому запуску буде передувати бета-тестування реєстрації на обмін ламп у застосунку Дія. Після його завершення проєкт запуститься в звичайному режимі по всій території Україні", - пояснили в "Укрпошті".

Обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні LED лампи буде проходити у відділеннях "Укрпошти" поетапно в усіх регіонах, додали в компанії.

ВІДЕО ДНЯ

Перша партія з 15 млн ламп надходитиме поступово впродовж декількох тижнів. У першу чергу, через найбільший ефект економії будуть забезпечуватися обласні центри і великі міста. До кінця лютого лампи мають надійти і до найменших сіл.

Механізм обміну буде наступним:

Для цього потрібно бути громадянином України віком від 18 років, мати паспорт, ідентифікаційний код та справні лампи розжарювання для обміну;

Механізм програми передбачає, що людина приносить 5 справних ламп розжарювання у відділення Укрпошти та проводить там їх обмін на нові енергозберігаючі на вибір з цоколем Е27 та Е14;

Обмін буде відбуватись у два способи - з попереднім замовленням і без нього. Якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок Дія, то вони гарантовано будуть очікувати людину у відділеннях Укрпошти п’ять робочих днів після отримання підтвердження з мобільного застосунку Дія. Якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності;

При оформлені заявки через застосунок Дія треба буде обрати відділення і вказати необхідну інформацію;

За деякий час після подачі заявки людині автоматично на телефон надходить повідомлення з мобільного застосунку Дія про можливість отримання світлодіодних ламп в обраному відділенні поштового зв’язку АТ "Укрпошта", отримання ламп здійснюється за номером такої заявки.

Якщо людина не забрала замовлення впродовж 5 робочих днів, воно анулюється.

При обміні в Укрпошті фіксують паспортні дані людини, другий раз вона провести обмін не зможе.

Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок Дія, то вона має прийти до відділення Укрпошти з паспортом, ідентифікаційним кодом та лампами розжарювання не більше 5 шт.. За наявності вільних LED ламп буде здійснено обмін.

Обмін проводиться виключно на справні лампи розжарювання.

"Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька з отриманих діодних ламп не працюють, то в неї буде можливість замінити їх у відділенні Укрпошти на інші діодні лампи. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно в пакуванні від виробника. Без упаковки обмін не здійснюється", - пояснили в компанії.

"Обміняти звичайні лампи на LED можна буде, просто подавши заявку в Дії. Сьогодні Уряд прийняв відповідну постанову. Команда Мінцифри вже працює над послугою. Цього тижня розпочинаємо запис на бета-тест", - додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо:

Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.

Економічна правда