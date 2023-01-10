Українці зможуть отримати безкоштовні LED-лампи з 16 січня

Програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує з 16 січня у режимі бета-тестування.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

На першому етапі планують замінити до 500 тис ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.

"Сьогодні Уряд ухвалює рішення, завдяки якому суми в комунальних платіжках будуть ще меншими. Мова йде про програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи", - заявив Шмигаль.

За його словами, кожен зможе подати заявку через "Дію", а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти".

Увесь процес буде максимально простим і швидким, запевнив прем'єр.

"Дякую партнерам за підтримку. Зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 млн світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 млн", - резюмував очільник уряду.

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Нагадаємо:

У зв’язку з ракетним терором РФ Україна для подолання дефіциту в енергосистемі потребує підтримки міжнародних партнерів. Одним з проєктів Єврокомісії стало фінансування закупівлі 30 млн світлодіодних ламп.

Мінекономіки оголошувало, що старт програми запланований на 1 січня 2023 року.

Згодом у пресцентрі міністерства уточнили, що програма дійсно стартує у січні, проте точна дата її запуску поки не визначена.

Економічна правда